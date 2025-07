Gwiazdor opuszcza Raków Częstochowa, oficjalne potwierdzenie. Trafi do słynnej ligi

"'Gusti', dziękujemy za wszystko i życzymy powodzenia w dalszej karierze!" - napisano w oświadczeniu Rakowa. "Jesteśmy podekscytowani, że możemy dodać do naszego składu zawodnika takiego jak Gustav. To ktoś, kto wniesie do naszego zespołu jakość, zdolności przywódcze i mentalność zwycięzcy. Cieszymy się, że dołączył do klubu" - stwierdził z kolei dyrektor sportowy NYRB Jochen Schneider, cytowany przez oficjalny serwis "Czerwonych Byków".