Gwiazdor oficjalnie opuścił Raków. Legenda w akcji, głośno o rekordzie

Jako pierwsi szczegółami o nadchodzących przenosinach kuzyna Erlinga Haalanda pochwalili się dwaj wspomniani dziennikarze. Częstochowscy działacze wynegocjowali sporą jak na realia PKO BP Ekstraklasy sumę. Mateusz Borek wspominał na antenie Kanału Sportowego o kwocie zbliżonej do 7,5 miliona euro. "Raków zarobi ponad 6 mln euro + wysokie bonusy. Sparta wydaje rekordowe pieniądze" - przekazał natomiast Tomasz Włodarczyk z "Meczyki.pl".

Kibice od tego momentu wyczekiwali już tylko na potwierdzenie transferu ze strony czeskiego klubu. Nasi południowi sąsiedzi pochwalili się pozyskaniem zawodnika tuż przed godziną 12:00. Nowy nabytek przedstawił legendarny Tomas Rosicky. Były gracz Arsenalu pełni w stołecznej drużynie funkcję dyrektora sportowego. "W ciągu ostatnich dwóch sezonów Jonatan strzelił 40 goli we wszystkich rozgrywkach, udowadniając, że jest niezawodnym i skutecznym strzelcem" - rozpoczął dumny działacz.

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"Jego umiejętność strzelania na wiele sposobów, w połączeniu z wszechstronnością, czyni go napastnikiem, który może być skuteczny w różnych systemach taktycznych i przeciwko różnym typom przeciwników. Doskonale znajduje przestrzeń między liniami i dzięki swojej piłkarskiej inteligencji może przyczynić się do budowania akcji drużyny. Jednocześnie doskonale radzi sobie z operowaniem na linii spalonego i biegami za linią obrony" - dodał zadowolony pracownik praskiego zespołu.

W mediach społecznościowych Rakowa pojawił się natomiast dwa filmy. Pierwszy jest typowo wspomnieniowy. Bohaterem drugiego stał się sam piłkarz. Przekazał on kilka słów do sympatyków "Medalików". "Chciałem wam wszystkim podziękować za dwa lata wsparcia. Życzę wam wszystkiego co najlepsze w przyszłości" - oznajmił. Niewątpliwie był to udany rozdział. 25-latek strzelił mnóstwo cennych goli, ponadto pokazał się na Starym Kontynencie. Choć z drugiej strony zabrakło najważniejszego, czyli trofeów.

Jonatan Braut Brunes Emilia Krawczyk East News

Jonatan Braut Brunes i Jesus Diaz Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP





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