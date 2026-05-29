Gwiazdor Legii wprost o współpracy z Papszunem. Podjął decyzję ws. transferu

Przez długie miesiące sezon 2025/26 układał się dla Legii Warszawa fatalnie. Utytułowany zespół był zagrożony spadkiem i do połowy rundy wiosennej to zagrożenie nie mijało, mimo że legioniści grali lepiej niż przed przyjściem Marka Papszuna. Ostatecznie Legia otarła się o europejskie puchary i nastroje w Warszawie nieco się poprawiły, choć do ideału droga jest jeszcze bardzo daleka. Przed kolejnym sezonem niezbędne są zmiany.

Przede wszystkim w kadrze zespołu. Klub nie zamierza próżnować i już teraz wiadomo, że dojdzie do dużych przetasowań. W Warszawie zagrają Zoran Arsenić i Ivan Brkić, a ich transfery zostały już ogłoszone. Co więcej, kilku zawodników z Legii również odejdzie. Zapewne wielu fanów z Łazienkowskiej liczyło, że z klubem pożegna się Mileta Rajović. Duńczyk zanotował wyjątkowo słaby sezon.

Mileta Rajović postanowił ws. przyszłości. Zadecydowała opinia o Papszunie

Piłkarz został pozyskany za spore pieniądze i związane były z nim ogromne nadzieje. Jednak Rajović zupełnie się nie sprawdzał i nie wykorzystywał licznych sytuacji podbramkowych. W 32 rozegranych meczach w PKO Ekstraklasie zdobył zaledwie sześć bramek. Między innymi dlatego jego przyszłość w Warszawie stała pod znakiem zapytania, ale wiele wskazuje na to, że wątpliwości zostały rozwiane. A przynajmniej tak wynika z informacji podanych przez portal Goal.pl.

Zdaniem Piotra Koźmińskiego Rajović nie zamierza odchodzić z Legii i w kolejnym sezonie chce powalczyć z zespołem o trofea, a ponadto udowodnić, że minione rozgrywki były tylko wypadkiem przy pracy w jego wykonaniu. Duży wpływ na decyzję Duńczyka ma mieć również postać Marka Papszuna.

Jak wynika z przywołanego wyżej artykułu, Rajović ma być usatysfakcjonowany sposobem pracy trenera Legii. "Rajović jest pod wrażeniem szkoleniowca, tego jak wszedł do Legii, jak pracuje i również z tego powodu bardzo chętnie będzie kontynuował karierę pod jego skrzydłami" - czytamy. Wiele więc wskazuje na to, że Duńczyk zostanie na kolejny sezon w Warszawie, a pytanie jakie pozostaje, to czy poprawi swoją skuteczność.

