Gwiazdor Legii nie pojawił się na treningu, Papszun już reaguje. Jasne stanowisko

Mimo trwającego mundialu kibice piłki w Polsce mogą coraz częściej spoglądać w kierunku ukochanej PKO BP Ekstraklasy. Pierwsza kolejka sezonu 2026/2027 rozpocznie się już 24 lipca, czyli za nieco ponad miesiąc. Z tego względu kluby rozpoczęły już przygotowania. Wśród nich znajduje się Legia Warszawa.

Ekipa Marka Papszuna liczy na znaczną poprawę wyników względem poprzedniego roku (6. miejsce). Niestety dla drużyny w osiągnięciu najlepszych rezultatów może nie pomóc Jean-Pierre Nsame. Umowa napastnika z klubem wygasa wraz z końcem czerwca, a jego sytuację monitorują m.in. Wieczysta Kraków czy Pogoń Szczecin.

Co ciekawe, ze względu na koniec kontraktu Nsame nie pojawił się na treningach Legii, a sytuacja wydaje się rozwojowa. W tej kwestii głos zabrał już wspomniany Marek Papszun. Jak przekazał, sam jest za tym, by 33-latek pozostał w jego ekipie na dłużej. Co do nieobecności gracza mówi wprost - najważniejsze jest zdrowie.

- Trudno mi powiedzieć, jak to się potoczy i co z nim będzie. Moja rekomendacja jest jak najbardziej pozytywna i chciałbym, aby grał w Legii Warszawa. Nie chcę, aby parę dni przed końcem kontraktu coś się stało z zawodnikami, jeśli Legia Warszawa nie podpisze z nim kontraktu. Uważam, że byłoby to nie tyle nie w porządku, lecz co chłopak by wtedy zrobił. Oczywiście dzisiaj z perspektywy kontraktu on mógłby z nami trenować, ale uważam, że byłoby to ryzykowne - tłumaczył.

W mediach już pojawiły się najnowsze informacje ws. piłkarza. Zdaniem Tomasza Włodarczyk ten jest już w Szczecinie, a przenosiny do popularnych "Portowców" są już niezwykle bliskie. - Jean-Pierre Nsame jest już w Szczecinie! Napastnik o krok od transferu do Pogoni - czytamy.

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Legia bez transferów? Papszun już zdradza. "Chciałbym wierzyć"

Po chwili zapytany został również o kwestie transferów. Do Legii do tej pory dołączyli Ivan Brkić, Zoran Arsenić, Łukasz Zjawiński oraz Robert Deziel Jr. Trener wyjawił, że na tę chwilę przygotowuje się na... brak nowych piłkarzy.

- Chciałbym wierzyć, ale obserwując naszą sytuację bardziej się skupiam na tych chłopakach, którzy są na treningu i układam to sobie w głowie tak, że transferów nie będzie - dodał.

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Legia Warszawa w pierwszej kolejce nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy zagra z Pogonią Szczecin.

Jean-Pierre Nsame Foto Olimpik AFP

Jean-Pierre Nsame Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Marek Papszun Piotr Matusewicz AFP





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