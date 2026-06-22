Gwiazdor Legii nie pojawił się na treningu, Papszun już reaguje. Jasne stanowisko
Za nieco ponad miesiąc rozpocznie się nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. Przygotowania do kampanii rozpoczęli już piłkarze Legii Warszawa. Na treningach brakuje jednak m.in. Jean-Pierre'a Nsame. Napastnikowi za kilka dni wygasa umowa z klubem, a jego przyszłość wciąż stoi pod znakiem zapytania. W jego sprawie stanowczo wypowiedział się Marek Papszun, opiekun "Wojskowych".
Mimo trwającego mundialu kibice piłki w Polsce mogą coraz częściej spoglądać w kierunku ukochanej PKO BP Ekstraklasy. Pierwsza kolejka sezonu 2026/2027 rozpocznie się już 24 lipca, czyli za nieco ponad miesiąc. Z tego względu kluby rozpoczęły już przygotowania. Wśród nich znajduje się Legia Warszawa.
Ekipa Marka Papszuna liczy na znaczną poprawę wyników względem poprzedniego roku (6. miejsce). Niestety dla drużyny w osiągnięciu najlepszych rezultatów może nie pomóc Jean-Pierre Nsame. Umowa napastnika z klubem wygasa wraz z końcem czerwca, a jego sytuację monitorują m.in. Wieczysta Kraków czy Pogoń Szczecin.
Co ciekawe, ze względu na koniec kontraktu Nsame nie pojawił się na treningach Legii, a sytuacja wydaje się rozwojowa. W tej kwestii głos zabrał już wspomniany Marek Papszun. Jak przekazał, sam jest za tym, by 33-latek pozostał w jego ekipie na dłużej. Co do nieobecności gracza mówi wprost - najważniejsze jest zdrowie.
- Trudno mi powiedzieć, jak to się potoczy i co z nim będzie. Moja rekomendacja jest jak najbardziej pozytywna i chciałbym, aby grał w Legii Warszawa. Nie chcę, aby parę dni przed końcem kontraktu coś się stało z zawodnikami, jeśli Legia Warszawa nie podpisze z nim kontraktu. Uważam, że byłoby to nie tyle nie w porządku, lecz co chłopak by wtedy zrobił. Oczywiście dzisiaj z perspektywy kontraktu on mógłby z nami trenować, ale uważam, że byłoby to ryzykowne - tłumaczył.
W mediach już pojawiły się najnowsze informacje ws. piłkarza. Zdaniem Tomasza Włodarczyk ten jest już w Szczecinie, a przenosiny do popularnych "Portowców" są już niezwykle bliskie. - Jean-Pierre Nsame jest już w Szczecinie! Napastnik o krok od transferu do Pogoni - czytamy.
Legia bez transferów? Papszun już zdradza. "Chciałbym wierzyć"
Po chwili zapytany został również o kwestie transferów. Do Legii do tej pory dołączyli Ivan Brkić, Zoran Arsenić, Łukasz Zjawiński oraz Robert Deziel Jr. Trener wyjawił, że na tę chwilę przygotowuje się na... brak nowych piłkarzy.
- Chciałbym wierzyć, ale obserwując naszą sytuację bardziej się skupiam na tych chłopakach, którzy są na treningu i układam to sobie w głowie tak, że transferów nie będzie - dodał.
Legia Warszawa w pierwszej kolejce nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy zagra z Pogonią Szczecin.