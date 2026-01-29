Gwiazdor Legii musiał przejść operację. Koszmarne wieści, cios dla Papszuna

W ostatnich miesiącach Legia Warszawa stała się dla wielu kibiców synonimem porażki. Stołeczny zespół jako jedyna "biało-czerwona" ekipa odpadł z tegorocznej edycji Ligi Konferencji już na etapie rundy zasadniczej. Dodatkowo "Wojskowi" dawno pożegnali się także z batalią o Puchar Polski. Na półmetku zmagań PKO BP Ekstraklasy ekipa ta zajmuje natomiast 17. miejsce, co oznacza, że w drugiej połowie sezonu podejmie ona próbę wyrwania się ze strefy spadkowej.

Promykiem nadziei dla kibiców ekipy z Łazienkowskiej stało się zatrudnienie nowego szkoleniowca. Marek Papszun, bo o nim mowa, przejął stery "Wojskowych" w grudniu 2025 roku. Porzucił on tym samym pracę w Rakowie Częstochowa, chcąc zapisać się w historii jako szkoleniowiec, który odbudował potęgę stołecznej drużyny.

Na swojej drodze do tego celu napotka on z pewnością wiele przeciwności. Jedna z nich przytrafiła mu się już przed rozpoczęciem drugiej połowy tegorocznej kampanii.

Ruben Vinagre musiał przejść operację. Ta strata może zaboleć Papszuna

W tej trudnej sytuacji Papszun zapewne chciałby mieć do dyspozycji wszystkich czołowych zawodników drużyny. Niestety, podczas obozu przygotowawczego przed wznowieniem rozgrywek urazu doznał jeden z ważnych zawodników rotacji warszawskiej ekipy - Ruben Vinagre.

Od samego początku wiadomo było, że sprawa jest bardzo poważna. U zawodnika zdiagnozowano bowiem uraz mięśnia przywodziciela. 29 stycznia Legia Warszawa, za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, przekazała dalsze informacje ws. stanu zdrowia zawodnika.

Portugalczyk musiał przejść operację, która wykluczy go z gry na kilka miesięcy. Według przedstawicieli drużyny, pauza w treningach ma potrwać aż do początku maja 2026 roku. Oznacza to, że Ruben Vinagre najprawdopodobniej opuści pozostałą część obecnego sezonu.

Dla Marka Papszuna, który już za kilka dni przystąpi z "Wojskowymi" do zmagań ligowych, jest to zdecydowanie ogromna strata. Pierwszym pojedynkiem Legii w rundzie wiosennej sezonu 2025/2026 będzie starcie z Koroną Kielce (1 lutego o godzinie 17:30).

