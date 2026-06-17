Gwiazdor kuszony przez Widzew, nowe fakty wyszły na jaw. Sam publicznie ogłosił

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Bardzo głośno w ostatnim czasie jest wokół Widzewa Łódź i Afimico Pululu. Napastnik nie będzie kontynuował swojej kariery w Jagiellonii Białystok, a głównym faworytem do jego pozyskania stał się właśnie klub z Łodzi. Wydawało się, że rozmowy idą w dobrym kierunku, a transfer będzie jedynie kwestią czasu. Teraz głos na ten temat zabrał sam zainteresowany. Oto szczegóły.

Afimico Pululu
Afimico PululuMichal Janek/REPORTER East News

Już jakiś czas temu Afimico Pululu oficjalnie ogłosił, że nie będzie kontynuować swojego pobytu w Jagiellonii Białystok i zmieni pracodawcę. W mediach od razu pojawiły się potencjalne dwa kluby, które miałyby być zainteresowane jego angażem - Wieczysta Kraków oraz Widzew Łódź.

Dość szybko głównym faworytem do jego pozyskania stała się jednak ekipa z Łodzi. Z każdym tygodniem wydawało się, że dokonanie transakcji to jedynie kwestia czasu, bowiem według wielu źródeł rozmowy toczyły się w bardzo dobrym kierunku. Teraz na ten temat wypowiedział się sam zainteresowany.

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Ten w trakcie rozmowy z serwisem Goal.pl został zapytany, czy w przyszłym sezonie zagra w barwach wspomnianej ekipy. Odpowiedź może wielu zdziwić, bowiem przekazał, że raczej nie. Do tego uzupełnił, że na ten moment chciałby kontynuować swoją karierę poza granicami Polski.

- Ha! Dobre pytanie. Nie, nie sądzę. W tym momencie nastawiam się na kontynuowanie kariery poza Polską. [...] To mój priorytet. Ale może za kilka lat wrócę do Ekstraklasy? Bo czemu nie? - powiedział.

Pululu jasno ws. przyszłości. "Mam dużo możliwości"

Co zatem czeka napastnika? Otóż jak powiedział, ma on sporo opcji do wyboru, lecz decyzji wciąż nie podjął. Do tego przyznał, że nie ma zamiaru się spieszyć i finalny wybór padnie dopiero w odpowiednim czasie.

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- Mam dużo możliwości. Otworzyło się sporo różnych opcji, ale wciąż nie podjąłem decyzji. Nie śpieszę się, zostawiam wszystko w rękach Boga. Jestem przekonany, że w odpowiednim momencie Bóg pomoże mi dokonać dobrego wyboru - dodal.

Wobec takich słów 27-latka kwestia jego gry w PKO BP Ekstraklasie stanęła pod sporym znakiem zapytania.

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Piłkarz w zielonej koszulce z herbem klubu oraz logotypami sponsorów podczas gry, z wyrazem skupienia na twarzy, na rozmytym tle stadionu.
Afimico PululuGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
czterech piłkarzy w czerwonych strojach drużyny Widzew Łódź omawia strategię podczas przerwy w grze, jeden z zawodników trzyma bidon, a drugi jest w pochylonej pozycji z numerem 6 na plecach, w tle kibice i transparent z napisem
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