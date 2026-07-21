Gwiazdor już tego nie ukrywa, mówi o wyjeździe z Polski. Chce być jak Lewandowski

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Już w czwartek meczem z maltańską Vallettą Raków Częstochowa rozpocznie następny sezon w europejskich pucharach. "Medaliki" liczą na kolejny udany występ w Lidze Konferencji. Niewykluczone, że dla jednego z podstawowych zawodników Rakowa będą to ostatnie chwile w naszym kraju. Stratos Svarnas na łamach "Przeglądu Sportowego Onet" wprost zadeklarował chęć wyjazdu z kraju, wskazując jednocześnie swój wymarzony kierunek.

Stratos Svarnas i Jonatan Braut Brunes
Stratos Svarnas i Jonatan Braut BrunesMARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Ostatni sezon był dla Rakowa Częstochowa pełen sprzeczności. Zaczęło się bardzo dobrze. "Medaliki" kończyły rok w ścisłej czołówce Ekstraklasy, a w fazie ligowej Ligi Konferencji zajęli drugie miejsce. Wszystko przerwała nagła decyzja Marka Papszuna o przejściu do Legii Warszawa.

W jego miejsce sprowadzony został Łukasz Tomczyk, dla którego Raków okazał się być zbyt dużym wyzwaniem. Tuż po przegranym finale Pucharu Polski zakończono współpracę z trenerem, a zespół na stałe objął dotychczasowy asystent Dawid Kroczek.

Raków finalnie zajął czwarte miejsce w Ekstraklasie i awansował do eliminacji Ligi Konferencji. Już w czwartek zagra pierwsze spotkanie drugiej rundy z maltańską Vallettą. Tuż przed tym starciem jeden z zawodników wprost zdradził w mediach, że jest zdecydowany na odejście z klubu.

Ależ transfer w Ekstraklasie. Prosto z Ligue 1. W tle 6,5 mln euro

Raków może stracić czołowego zawodnika. Ten nie ukrywa swoich zamiarów

Mowa o Stratosie Svarnasie, greckim defensorze związanym z Rakowem od 2022 roku. 28-latek ma przed sobą jeszcze rok kontraktu, lecz w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" nie zamierzał ukrywać swoich dalszych zamiarów. Wiele wskazuje, że będzie to jego ostatni sezon w Ekstraklasie.

- Spędziłem tutaj cztery lata, a teraz zaczynam piąty. Czuję, że nadszedł czas na nowe wyzwania i spróbowanie czegoś nowego. Nie wiem jeszcze gdzie, ale chciałbym zdobyć nowe doświadczenie, zobaczyć coś innego, inny futbol, styl gry. Jestem w odpowiednim wieku, żeby mogło się to wydarzyć - obwieścił Svarnas.

Grek jako swój wymarzony kierunek wskazał amerykańską MLS. Jak sam wspomniał, był bliski transferu do Vancouver Whitecaps i gry u boku Thomasa Mullera. Wówczas jednak temat się rozsypał z powodu braku porozumienia pomiędzy klubami.

Marzę o MLS, to dla mnie zupełnie inny świat, którego chciałbym doświadczyć. Tam jest inny styl życia i futbol. Kto nie chciałby polecieć do USA i jeszcze tam pomieszkać.
dodał zawodnik Rakowa Częstochowa

Ewentualny transfer do amerykańskiej ligi mógłby sprawić, że Svarnas wystąpiłby przeciwko kilku uznanym w świecie futbolu nazwiskom, z Robertem Lewandowskim na czele. Póki co jednak, jak sam zawodnik przyznał, nie ma w zanadrzu zbyt wielu zagranicznych ofert.

Raków ze Svarnasem na pokładzie w czwartek 23 lipca rozpocznie zmagania w europejskich pucharach. Pierwszy mecz z maltańską Vallettą o godzinie 18:30, a relacja na żywo będzie dostępna w serwisie Interia Sport.

Zobacz również:

Kibice Aarhus GF chcieli utrudnić życie ekipie Lecha Poznań. Popełnili jednak duży błąd
Liga Mistrzów

Tak duńscy kibice chcieli potraktować piłkarzy Lecha. Sceny pod hotelem, jedna wielka pomyłka

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski


Hajto mocno o przerwie w finale mundialu. "Nie wiedzieliby, co to jest spalony". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja