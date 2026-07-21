Ostatni sezon był dla Rakowa Częstochowa pełen sprzeczności. Zaczęło się bardzo dobrze. "Medaliki" kończyły rok w ścisłej czołówce Ekstraklasy, a w fazie ligowej Ligi Konferencji zajęli drugie miejsce. Wszystko przerwała nagła decyzja Marka Papszuna o przejściu do Legii Warszawa.

W jego miejsce sprowadzony został Łukasz Tomczyk, dla którego Raków okazał się być zbyt dużym wyzwaniem. Tuż po przegranym finale Pucharu Polski zakończono współpracę z trenerem, a zespół na stałe objął dotychczasowy asystent Dawid Kroczek.

Raków finalnie zajął czwarte miejsce w Ekstraklasie i awansował do eliminacji Ligi Konferencji. Już w czwartek zagra pierwsze spotkanie drugiej rundy z maltańską Vallettą. Tuż przed tym starciem jeden z zawodników wprost zdradził w mediach, że jest zdecydowany na odejście z klubu.

Ależ transfer w Ekstraklasie. Prosto z Ligue 1. W tle 6,5 mln euro

Raków może stracić czołowego zawodnika. Ten nie ukrywa swoich zamiarów

Mowa o Stratosie Svarnasie, greckim defensorze związanym z Rakowem od 2022 roku. 28-latek ma przed sobą jeszcze rok kontraktu, lecz w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" nie zamierzał ukrywać swoich dalszych zamiarów. Wiele wskazuje, że będzie to jego ostatni sezon w Ekstraklasie.

- Spędziłem tutaj cztery lata, a teraz zaczynam piąty. Czuję, że nadszedł czas na nowe wyzwania i spróbowanie czegoś nowego. Nie wiem jeszcze gdzie, ale chciałbym zdobyć nowe doświadczenie, zobaczyć coś innego, inny futbol, styl gry. Jestem w odpowiednim wieku, żeby mogło się to wydarzyć - obwieścił Svarnas.

Grek jako swój wymarzony kierunek wskazał amerykańską MLS. Jak sam wspomniał, był bliski transferu do Vancouver Whitecaps i gry u boku Thomasa Mullera. Wówczas jednak temat się rozsypał z powodu braku porozumienia pomiędzy klubami.

Marzę o MLS, to dla mnie zupełnie inny świat, którego chciałbym doświadczyć. Tam jest inny styl życia i futbol. Kto nie chciałby polecieć do USA i jeszcze tam pomieszkać.

Ewentualny transfer do amerykańskiej ligi mógłby sprawić, że Svarnas wystąpiłby przeciwko kilku uznanym w świecie futbolu nazwiskom, z Robertem Lewandowskim na czele. Póki co jednak, jak sam zawodnik przyznał, nie ma w zanadrzu zbyt wielu zagranicznych ofert.

Raków ze Svarnasem na pokładzie w czwartek 23 lipca rozpocznie zmagania w europejskich pucharach. Pierwszy mecz z maltańską Vallettą o godzinie 18:30, a relacja na żywo będzie dostępna w serwisie Interia Sport.





Hajto mocno o przerwie w finale mundialu. "Nie wiedzieliby, co to jest spalony". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport