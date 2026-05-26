Gwiazdor Ekstraklasy ogłosił koniec kariery. Z Legią sięgnął szczytu

Bartłomiej Wrzesiński

26 maja jest wyjątkowym dniem dla Tomasa Pekharta. Były gwiazdor Legii Warszawa w dniu swoich 37. urodzin przekazał kibicom ostateczną decyzję o zakończeniu kariery piłkarskiej. Czeski napastnik w długim wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych podsumował lata kariery. Pekhart wraz z Legią m.in. dwukrotnie zdobył mistrzostwo Polski oraz został królem strzelców Ekstraklasy.

Artur Jędrzejczyk, Tomas Pekhart i Bartosz Slisz w białych koszulkach Legii Warszawa z uniesionymi pięściami po meczu
Artur Jędrzejczyk, Tomas Pekhart i Bartosz Slisz PIOTR KUCZA/FOTOPYKNewspix.pl

Kibice Legii Warszawa przeżyli w tym sezonie solidny rollercoaster. Na zakończenie ubiegłego roku "Wojskowi" okupowali dno ligowej tabeli, a widmo spadku z każdym kolejny tygodniem zdawało się być coraz wyraźniejsze. Sprowadzenie do klubu Marka Papszuna pozwoliło uratować Ekstraklasę. Tuż przed ostatnią kolejką przed Legią pojawiła się niespodziewana szansa.

Warszawski klub bowiem wciąż miał realne szanse na awans do europejskich pucharów. By taki scenariusz się ziścił, Legia musiała wygrać u siebie z Motorem Lublin oraz wyczekiwać porażek wyżej sklasyfikowanych Zagłębia Lubin i GKS-u Katowice. Wszystko wskazywało, że wymarzony scenariusz zostanie zrealizowany. Radość przy Łazienkowskiej w 97. minucie przerwał Marcel Wędrychowski. Pomocnik GKS-u Katowice strzelił gola na wagę remisu 1:1, wprowadzając tym samym Katowiczan do Ligi Konferencji.

Sobotni mecz był pożegnaniem z Legią dla Kacpra Tobiasza, Juergena Elitima oraz Radovana Pankova. Sympatycy warszawskiego klubu oczekiwali na wieści ws. Artura Jędrzejczyka. Umowa 38-latka z Legią wygasa z końcem czerwca, lecz cały czas nie wiadomo, jaka będzie jego przyszłość. We wtorek o zakończeniu kariery poinformował zawodnik, który wraz z Jędrzejczykiem osiągał z Legią wiele sukcesów.

Tomas Pekhart ogłosił zakończenie kariery. Z Legią wygrał wszystko co możliwe

Mowa o Tomasie Pekharcie, wieloletnim napastniku warszawskiego klubu. Czeski snajper ogłosił swoją decyzję za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zrobił to dokładnie w dniu swoich 37. urodzin. W długim wpisie Pekhart wspomniał lata kariery oraz liczne kierunki, które obrał na przestrzeni lat. W komentarzach nie brakuje podziękowań ze strony m.in. aktualnych i byłych zawodników Legii.

Pekhart do Polski trafił w 2020 roku przechodząc wówczas z hiszpańskiego Las Palmas. Czech do Legii trafił z ciekawym CV zawierającym m.in. występy w Bundeslidze oraz europejskich pucharach. Rosły napastnik był również reprezentantem Czech, z występami na Euro 2012 rozgrywanym w naszym kraju.

Pekhart do Legii trafiał dwukrotnie - do Warszawy wrócił w 2023 roku po nieudanej przygodzie w Turcji. W barwach "Wojskowych" Czech zagrał w 173 spotkaniach, w których strzelił 63 gole.

Ze stołecznym klubem Pekhart zdobył dwa mistrzostwa Polski, dwa Puchary Polski oraz jeden Superpuchar. Indywidualnie dla niego najbardziej udany był sezon 2020/21, gdy Pekhart z 22. golami na koncie zdobył koronę króla strzelców Ekstraklasy.

Michał Chmielewski
  • Redakcja