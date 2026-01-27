Gwiazdor Ekstraklasy jedną nogą w Serie A. W tle ogromne pieniądze

Filip Stojilković trafił do Cracovii w lipcu 2025 roku. Wcześniej był on zawodnikiem niemieckiego Darmstadtu 98, przebywającym jednak na wypożyczeniu w serbskiej ekipie OFK Belgrad.

Włodarze krakowskiej ekipy wykupili szwajcarskiego napastnika za 500 tys. euro. Inwestycja ta zdecydowanie im się opłaciła. Stojilković z miejsca stał się zawodnikiem pierwszego składu "Pasów", notując dotychczas 18 ligowych występów w barwach tej ekipy. Swoją obecność na boiskach PKO BP Ekstraklasy zaznaczył on poprzez zdobycie 7 goli oraz zanotowanie 3 asyst. Co warto podkreślić, 26-latek pakował piłkę do siatki takim zespołom jak Lech Poznań, Jagiellonia Białystok czy Legia Warszawa.

Fenomenalna forma strzelecka Stojilkovicia została szybko zauważona poza granicami kraju nad Wisłą. Już od pewnego czasu walkę o podpis Szwajcara prowadził jeden z zespołów włoskiej Serie A - Pisa SC. Klub ten już kilkukrotnie przymierzał się do zakupu napastnika o czym informował włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio. Wcześniejsze oferty był jednak odrzucane przez włodarzy krakowskiej drużyny.

Gwiazdor Cracovii bliski opuszczenia Polski. Transfer do Serie A na ostatniej prostej

Di Marzio wciąż uważnie śledził włosko-polskie negocjacje transferowe. W końcu żurnalista poinformował kibiców, iż rozmowy między klubami przebiegły pomyślnie. Co więcej, zdradził on również szczegóły przenosin gwiazdora Ekstraklasy do słonecznej Italii.

"Po niedawnym uzyskaniu porozumienia, Piza przygotowuje się teraz na powitanie Filipa Stojilkovicia. Transakcja z Cracovią zostanie sfinalizowana za kwotę 3 milionów euro. Szwajcarski zawodnik ma natomiast podpisać trzyletni kontrakt z opcją przedłużenia o jeszcze jeden rok" - pisze włoski dziennikarz na swojej oficjalnej stornie internetowej.

Pisa znajduje się obecnie na ostatnim miejscu w tabeli Serie A. Po 22 rozegranych kolejkach klub traci 4 "oczka" do bezpiecznej strefy, zapewniającej utrzymanie we włoskiej ekstraklasie.

W składzie zespołu z Pizy znajduje się obecnie kilku środkowych napastników, którzy jednak nie spełniają pokładanych w nich oczekiwań. Henrik Meister zanotował 19 występów, zwieńczonych jedynie 2 bramkami. Podobnie zaprezentował się również wypożyczony M'Bala Nzola, który w 17 spotkaniach "popisał się" raptem 3 trafieniami. Promyk nadziei wniósł natomiast świeżo wykupiony z Viktorii Pilzno Rafiu Durosinmi, który w swoim debiutanckim występie przeciwko Atalancie Bergamo zanotował trafienie na wagę cennego remisu. Stojilković miałby więc silną konkurencję, lecz indolencja podstawowych napastników zespołu z pewnością stanowiłaby dla niego okazję do wypracowania sobie pozycji we włoskiej ekipie.

