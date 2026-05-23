Gwiazda Wisły Kraków ostatecznie zdecydowała. Kluczowy komunikat dla kibiców

Kończący się sezon był już czwartym z rzędu, w którym Wisła Kraków toczyła bój o upragniony powrót na boiska Ekstraklasy. Dwukrotnie "Biała Gwiazda" nie była w stanie przebrnąć baraży, a raz nawet nie była w stanie dostać się do najlepszej szóstki całego sezonu I ligi.

Ta kampania okazała się jednak wyjątkowa. Drużyna Mariusza Jopa już od pierwszych kolejek zdominowała rywalizację na zapleczu Ekstraklasy, budując sobie okazałą przewagę punktową. Ta pomimo kilku wpadek w dalszej części sezonu nie stopniała, a powrót do Ekstraklasy ostatecznie został potwierdzony 8 maja, za sprawą wygranego meczu z Chrobrym Głogów.

Niedzielne starcie z Pogonią Siedlce będzie przyczynkiem do wielkiej mistrzowskiej fety Wisły Kraków. Dzień przed tym starciem działacze klubu przekazali kibicom garść informacji dotyczących kadry zespołu na nowy sezon.

Wisła Kraków przedłużyła kontrakty z czołowymi zawodnikami. Wśród nich 20-letni reprezentant Polski

W sobotni poranek Wisła ogłosiła rozstanie z czterema piłkarzami. W gronie zawodników, których umowy nie zostaną przedłużone znaleźli się bramkarz Kamil Broda, obrońca Joseph Colley oraz pomocnicy Adrit Nikaj oraz Dawid Olejarka. Najdłużej przy Reymonta występował Broda, który z Wisłą był już związany od czasów juniorskich.

Z drugiej strony Wisła ogłosiła przedłużenie umów z dwoma obrońcami Wiktorem Biedrzyckim oraz Bartoszem Jarochem. Ten pierwszy w tym sezonie grał regularnie, natomiast Jaroch dopiero niedawno dołączył do zespołu po wyleczeniu poważnej kontuzji kolana.

Z perspektywy kibiców Wisły najważniejszą informacją dnia z pewnością było przedłużenie kontraktu z Maciejem Kuziemką, który w Wiśle będzie grał co najmniej do czerwca 2028 roku. 20-latek w tym sezonie szturmem wszedł do wyjściowego składu pierwszego zespołu, notując również bardzo udany debiut w młodzieżowej reprezentacji Polski.

Kuziemka w Ekstraklasie może być silnym punktem drużyny prowadzonej przez Mariusza Jopa. Krakowski klub tym ruchem zabezpieczył również swój interes, bo w przypadku udanych występów w Ekstraklasie mogą sprzedać Kuziemkę za atrakcyjne pieniądze.

Rozwiń

Ostatnia kolejka tego sezonu Betclic 1. Ligi zostanie rozegrana w niedzielę o godz. 16:30. Wisła zmierzy się w niej na swoim boisku z Pogonią Siedlce. Relacja z multiligi będzie dostępna w serwisie Interia Sport.

Frederico Duarte, Maciej Kuziemka, Julius Ertlthaler Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Mariusz Jop Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Wisła Kraków Grzegorz Wajda/REPORTER East News





Kamil Semeniuk: Nigdy nie wyobrażałem sobie, że znajdę się w Alei Gwiazd Siatkówki Polsat Sport