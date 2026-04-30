Gwiazda pożegnała się z Legią, nie taki miał być koniec. Ujawnił przykrą prawdę

Jakub Rzeźnicki

Aktualizacja

Bartosz Kapustka, Kacper Tobiasz, Radovan Pankov - to tylko niektóre z nazwisk, jakie pożegnać się mają latem z Legią Warszawa. Niektóre, jak w przypadku stopera, wbrew woli Marka Papszuna. Wcześniej doszło jednak do głośnego rozstania poniekąd wbrew woli gwiazdy. Ujawniła ona, że Legia nie wywiązała się ze złożonej obietnicy. Przykra prawda w końcu wyszła na jaw.

Legia nie wywiązała się z obietnicy względem swojej gwiazdyfot. Tomasz Jastrzebowski / Foto OlimpikNewspix.pl

Wiadomość o odejściu Radovana Pankova musiała dla Marka Papszuna być sporym ciosem. Stoper był dla niego jednym z najistotniejszych zawodników i choć wydawało się, że Legia Warszawa dojdzie z nim do porozumienia w kwestii przedłużenia kontraktu, zawodnik ogłosił publicznie, że wraz z końcem kontraktu opuści stolicę.

Fala rozstań z Legią. Papszun nie był na to gotowy

Jego drogą ma pójść również Bartosz Kapustka, którego umowa także wygasa wraz z końcem sezonu. Na dość długiej liście piłkarzy typowanych do odejścia wskazuje się też skreślonych przez trenera Petera Stojanovicia, czy Kacpra Tobiasza.

Wydawać się też mogło, że po wygaśnięciu kontraktu w Legii mimo wszystko pozostanie jej legenda - Tomas Pekhart. Rosłemu Czechowi obiecywano stanowisko w zarządzie - dyrektora sportowego. Zaczął się on już kształcić w tym kierunku. Koniec końców można powiedzieć, że go oszukano, a wspomnianą funkcję objął Michał Żewłakow.

Legia nie dotrzymała obietnicy. Legenda ujawnia prawdę

Pekhart, będący 5. najlepszym strzelcem w historii "Wosjkowych" na łamach "Przeglądu Sportowego Onet" opowiedział o kulisach niespełnionej obietnicy. Mimo wszystko gotowy jest on wrócić do stolicy Polski, gdy tylko pojawi się taka szansa.

W pewnym momencie usłyszałem w Legii, że mam wszystko, by po zakończeniu kariery zostać dyrektorem sportowym. Dlatego zacząłem kształcić się w tym kierunku i byłem gotowy zostać w Warszawie, tym bardziej że kocham ten klub. Ale żadnej funkcji mi nie zaproponowano
wyznał napastnik.

Protest Legii po meczu z Lechem. Jednak zmiana, jest komunikat Ekstraklasy

- Chętnie będę wracał. Tam jest mój drugi dom, zostawiłem tam kawałek życia. Dzieci codziennie mnie pytają: "Tata, kiedy wracamy do Polski?". Cała moja rodzina pokochała Polskę - dodał Czech.

Kontrakt Pekharta z Legią wygasł wraz z końcem czerwca 2025 roku. W styczniu, po wielu miesiącach szukania nowego pracodawcy podpisał on kontrakt z FK Dukla Praga.

piłkarz w białej koszulce i czarnych spodenkach stoi na murawie boiska z piłką u stóg, w tle rozmyta publiczność na trybunach
Tomas Pekhart
piłkarz w zielonej kurtce i fioletowej kamizelce treningowej z logo Legii Warszawa stoi na tle trybun pełnych kibiców
Tomas Pekhart
liczna grupa kibiców Legii Warszawa na stadionie, machających flagami i transparentami w barwach klubu, ubrani głównie w klubowe gadżety lub bez koszulek, wyrażający swoje wsparcie i emocje poprzez gesty oraz śpiew
Kibice Legii WarszawaJakub KaczmarczykPAP
Trening drużyny Atletico Madryt przed meczem z Arsenalem w półfinale Ligi Mistrzów. WIDEOAURELIA MOUSSLYAFPTVAFPAFP

