Wiadomość o odejściu Radovana Pankova musiała dla Marka Papszuna być sporym ciosem. Stoper był dla niego jednym z najistotniejszych zawodników i choć wydawało się, że Legia Warszawa dojdzie z nim do porozumienia w kwestii przedłużenia kontraktu, zawodnik ogłosił publicznie, że wraz z końcem kontraktu opuści stolicę.

Fala rozstań z Legią. Papszun nie był na to gotowy

Jego drogą ma pójść również Bartosz Kapustka, którego umowa także wygasa wraz z końcem sezonu. Na dość długiej liście piłkarzy typowanych do odejścia wskazuje się też skreślonych przez trenera Petera Stojanovicia, czy Kacpra Tobiasza.

Wydawać się też mogło, że po wygaśnięciu kontraktu w Legii mimo wszystko pozostanie jej legenda - Tomas Pekhart. Rosłemu Czechowi obiecywano stanowisko w zarządzie - dyrektora sportowego. Zaczął się on już kształcić w tym kierunku. Koniec końców można powiedzieć, że go oszukano, a wspomnianą funkcję objął Michał Żewłakow.

Legia nie dotrzymała obietnicy. Legenda ujawnia prawdę

Pekhart, będący 5. najlepszym strzelcem w historii "Wosjkowych" na łamach "Przeglądu Sportowego Onet" opowiedział o kulisach niespełnionej obietnicy. Mimo wszystko gotowy jest on wrócić do stolicy Polski, gdy tylko pojawi się taka szansa.

W pewnym momencie usłyszałem w Legii, że mam wszystko, by po zakończeniu kariery zostać dyrektorem sportowym. Dlatego zacząłem kształcić się w tym kierunku i byłem gotowy zostać w Warszawie, tym bardziej że kocham ten klub. Ale żadnej funkcji mi nie zaproponowano

- Chętnie będę wracał. Tam jest mój drugi dom, zostawiłem tam kawałek życia. Dzieci codziennie mnie pytają: "Tata, kiedy wracamy do Polski?". Cała moja rodzina pokochała Polskę - dodał Czech.

Kontrakt Pekharta z Legią wygasł wraz z końcem czerwca 2025 roku. W styczniu, po wielu miesiącach szukania nowego pracodawcy podpisał on kontrakt z FK Dukla Praga.

