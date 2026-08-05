Gwiazda odsunięta od drużyny, Legia wkracza do gry. To będzie rozstanie z hukiem

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Wszystko wskazuje na to, że Legia nie zakończyła jeszcze kompletowania kadry na sezon 2026/27, a już wkrótce ogłosi kolejny głośny transfer. O krok od przenosin do Warszawy jest 31-krotny reprezentant kraju, który został ostatnio przez trenera odsunięty od pierwszej drużyny. Wygląda na to, że skończy się na rozstaniu z hukiem.

article cover
Marek PapszunPIOTR KUCZA/FOTOPYK/NEWSPIX.PL/X.COM/MarcinNajmanNewspix.pl

Rzeczywistość Legii na rynku transferowym wygląda obecnie tak, że skupia się ona niemal wyłącznie na transferach bezgotówkowych. Sytuacja finansowa zmusza "Wojskowych" do poszukiwania zawodników, którzy "za darmo" mogliby dołączyć do drużyny prowadzonej przez Marka Papszuna.

Na takiej zasadzie stołeczną ekipę w trakcie letniego okna transferowego zasilili Ivan Brkic, Łukasz Zjawiński, Zoran Arsenić, Robert Deziel Junior i wypożyczony ze Sparty Praga Michal Sevcik.

Zobacz również:

Widzew Łódź ogłosił kolejne rozstanie
Ekstraklasa

Kolejne pożegnanie z Widzewem, jest oficjalny komunikat. To musiało się tak skończyć

Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki

Legia sięga po reprezentanta Czech. Głośny transfer o krok

Wygląda na to, że ostatni z wymienionych nie będzie jedynym graczem, który zamieni Pragę na Warszawę. Czeskie media donosza, że o włos od dołączenia do stołecznej ekipy jest Jan Kuchta.

"Wygryzł" Lewandowskiego. Teraz rozwścieczył kibiców. Dlaczego to powiedział?

31-krotny reprezentant Czech został w ostatnim czasie niespodziewanie odsunięty od pierwszej drużyny, a jego dni w Sparcie wydają się być policzone. Portal infotbal.cz donosi, że Legia jest nim mocno zainteresowana i poczyniła już konkretne ruchy w kwestii pozyskania go.

Czech odsunięty od drużyny. Trener się tłumaczy

29-latek nie znalazł się nawet w kadrze na mecz z Olympique Lyon w eliminacjach do Ligi Mistrzów, a o jego sytuacji wypowiedział się ostatnio trener Sparty Praga - Brian Priske.

Już wyjaśniłem powód, to możliwość transferu. Ale dopóki tu jest, musi pracować. Nie jest tu dla przyjemności [...] Przygotowywałem drużynę do meczu i uznałem, że nie będę uwzględniał Kuchty. Aby zachować rytm treningowy, pracował dwa dni z drugą drużyną
tak ostry ton wypowiedzi jasno sugeruje, że dla Kuchty w Sparcie nie ma już miejsca.

"Największe zainteresowanie Kuchtą wykazuje Legia Warszawa, o której spekulowano już wiosną. Na razie nic nie jest jeszcze przesądzone, ale rozmowy zmierzają w kierunku transferu" - czytamy na łamach "infotbal.cz".

Bogactwo Legii w ataku. Możliwe kolejne rozstanie?

Przybycie Kuchty mogłoby znacząco pogorszyć sytuację krytykowanego i tak już bardzo mocno Milety Rajovicia, a także Antonio Colaka, który pozostaje niedostępny z powodu kontuzji.

Zobacz również:

Cristiano Ronaldo
La Liga

Ronaldo zapozował z koszulką swojego nowego klubu. Pojawił się na meczu

Kacper Dąderewicz
Kacper Dąderewicz

Gdyby transfer został zrezlizowany, Legia miałaby w kadrze aż pięciu nominalnych środkowych napastników - oprócz Rajovicia i Colaka są to Rafał Adamski i sprowadzony latem Łukasz Zjawiński.

Dwóch piłkarzy w bordowych koszulkach biegnie za piłką na zielonym boisku podczas meczu, na trybunach obecni są kibice i widoczne są barierki zabezpieczające.
Jan KuchtaFoto OlimpikAFP
Piłkarz w zielonej koszulce Legii Warszawa stoi na boisku z rękami opartymi na biodrach, a przed nim znajduje się młody chłopiec.
Mileta RajovićMarek Antoni IwanczukAFP
Piłkarz w szarej koszulce z numerem 14 unosi ręce nad głową, stojąc na murawie boiska.
Antonio ColakPiotr Matusewicz AFP


Tomasz Hajto mocno o sytuacji Lecha. "To jest mental". WIDEOPolsat Sport1Polsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja