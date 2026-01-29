Gwiazda Legii już po operacji. Koszmarne wieści dotarły do Papszuna, jest komunikat

Marek Papszun zimą zdecydował się na ruch tyleż ryzykowny, co mogący rozpędzić jego karierę. 51-latek uznał bowiem, że jego czas w zespole Rakowa Częstochowa dobiegł końca i czas spełnić marzenie. Tym od zawsze było prowadzenie zespołu Legii Warszawa, a więc zespołu, któremu sam Papszun kibicuje od dawna.

Przejęcie Legii w tym momencie sprawia, że Papszun właściwie nie może na tym ruchu stracić w najbliższych kilku miesiącach. "Wojskowi" są bowiem w strefie spadkowej PKO BP Ekstraklasy, odpadli także z rozgrywek Ligi Konferencji Europy. Atmosfera wokół klubu jest tak tragiczna, że gorsza chyba być już nie może.

Nie takich informacji chciał Papszun. Natychmiastowe wykluczenie

Wydaje się, że Papszun nawet przy niewielkiej poprawie gry drużyny powinien zebrać sporo pochwał. Nowy szkoleniowiec unikne łączenia gry na podwórku krajowym z grą na arenie europejskiej. Legii do końca tego sezonu pozostała już tylko walka o ligowe punkty, a tabela jest na tyle spłaszczona, że myślenie o znacznym skoku nie jest odrealnione.

Z pewnością nie pomoże w tym jednak jeden z najdroższych piłkarzy Legii w historii - Ruben Vinagre. Portugalczyk po obozie przygotowawczym odczuwał ból mięśni, co ostatecznie zakończyło się operacją. "W wyniku badań przeprowadzonych po powrocie ze zgrupowania Ruben Vinagre został poddany operacji mięśnia przywodziciela" - czytamy.

Legia w komunikacie przekazała także, kiedy należy spodziewać się powrotu Portugalczyka. "Przewidywany termin powrotu do treningów to początek maja" - napisano. W tym sezonie Vinagre w barwach Legii wystąpił łącznie w 24 spotkaniach, dwa razy asystował. Nie prezentował tak wysokiej formy, jak w poprzednich rozgrywkach.

Ruben Vinagre w barwach Sportingu Pedro Fiuza / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Marek Papszun Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Marek Papszun wybuchł podczas konferencji prasowej po wygranej nad Widzewem FOTO OLIMPIK / NurPhoto / NurPhoto via AFP / JAKUB WIECZOREK/400MM.PL AFP

