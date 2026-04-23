Gwiazda Ekstraklasy z ofertą życia. Decyzja już podjęta. Oto co postanowił

Paweł Nowak

Wciąż pod znakiem zapytania stoi przyszłość Afimico Pululu. Napastnikowi wraz z końcem sezonu wygasa kontrakt z Jagiellonią Białystok, a komunikatu ws. ewentualnego przedłużenia dalej nie ma. Sytuację tą chcą wykorzystać inne zespoły, szczególnie z bliskiego wschodu. Zdaniem medialnych doniesień miał on otrzymać świetną ofertę z Kataru. Decyzja w całej sprawie już zapadła.

Afimico Pululu (przy piłce)

Powoli do końca zbliża się sezon 2025/2026 PKO BP Ekstraklasy. Ścisk w ligowej tabeli powoduje, że emocje związane z walką o mistrzostwo, jak i utrzymanie będą bardzo ciekawe. W grze o triumf w ligowych zmaganiach wciąż pozostaje m.in. Jagiellonia Białystok, która do liderującego Lecha Poznań traci tylko trzy punkty.

Ekipa Adriana Siemieńca w piątek zmierzy się z Górnikiem Zabrze i będzie to prawdziwy hit 30. kolejki. Wiele w tym meczu będzie zależało od chociażby Afimico Pululu, czyli jednego z najlepszych strzelców całej ligi (11 goli). Co ciekawe, napastnik wciąż nie przedłużył wygasającego z końcem sezonu kontraktu z klubem.

Zobacz również:

Lamine Yamal i Hansi Flick
La Liga

Dramat Yamala, fatalna wiadomość z Barcelony. Media: To może być koniec

Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki

Jego sytuację śledziło kilka zespołów z m.in. Egiptu czy Arabii Saudyjskiej. Pozyskaniem napastnika poważnie zainteresowany był także jeden z katarskich zespołów. Na ich korzyść miała działać przede wszystkim wielkość wynagrodzenia. Szczegółami w tej sprawie pochwalił się "Fakt".

Zdaniem wspomnianego źródła 27-latek otrzymał ofertę kontraktu na trzy lata, a za każdy rok miałby otrzymywać aż pięć milionów dolarów, czyli blisko 20 mln złotych. Piłkarz jednak nie podjął konkretnych rozmów i szybko odrzucił opcję gry w Katarze. Ma być skupiony na grze w Europie.

Zobacz również:

Joao Cancelo
La Liga

Są nowe wieści ws. kontuzji w Barcelonie. Hiszpanie przekazali po północy

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski

- Według informacji "Faktu", proponowano mu trzyletni kontrakt wart pięć mln dolarów netto. To ponad 18 mln zł. Pululu, który w Białymstoku zarabia obecnie w granicach 60-70 tys. zł miesięcznie, nie zdecydował się jednak na podjęcie rozmów - czytamy.

Przyszłość gracza wciąż nie jest wyjaśniona. W grę wchodzi pozostanie w Białymstoku, lecz rozmowy z klubem nie przyniosły jeszcze żadnego porozumienia. Zawodnik finalną decyzję ma podjąć dopiero po zakończeniu sezonu.

Jak już wspomnieliśmy, najbliższy mecz "Jaga" rozegra w piątek 24 kwietnia z Górnikiem Zabrze. Spotkanie w ramach 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy rozpocznie się o godz. 20:30.

Zobacz również:

Hansi Flick nie mógł uwierzyć w jedną z decyzji sędziego w meczu z Celtą Vigo
La Liga

Burza w Hiszpanii, FC Barcelona oszukana? Flick domaga się wyjaśnień

Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki
