Gwiazda Ekstraklasy szykuje się do wyjazdu z Polski. Został ostatni krok

Bartłomiej Wrzesiński

Capita od dwóch lat jest jednym z najcenniejszych zawodników Radomiaka Radom. Dzięki jego trafieniu drużyna Goncalo Feio w czwartek wygrała 3:1 w zaległym spotkaniu Ekstraklasy z Arką Gdynia. Najprawdopodobniej w taki sposób skrzydłowy z Angoli pożegnał się z naszą ligą. Według informacji Tomasza Włodarczyka coraz bliższy finalizacji jest transfer 24-latka do amerykańskiej MLS. Radomiak może zarobić za to rekordowe pieniądze.

Paweł Wszołek w białej koszulce z numerem 7 dotyka głowy Capity w zielonej koszulce z numerem 11, boisko, kibice w tle.
Paweł Wszołek i CapitaANTONI BYSZEWSKI/ARENA AKCJI/NEWSPIX.PLNewspix.pl

W ostatnich tygodniach spotkaniom Radomiaka Radom z Arką Gdynia towarzyszył ogrom emocji. Nie zawsze były one związane jedynie z wydarzeniami na boisku. Pierwsze podejście do rozegrania spotkania tych drużyn w rundzie wiosennej podjęto 30 stycznia. Polska zmagała się wówczas z falą siarczystych mrozów, przez co część spotkań Ekstraklasy była poważnie zagrożona.

Potyczka w Radomiu została odwołana, lecz nie ze względu na warunki atmosferyczne. Niedługo przed pierwszym gwizdkiem doszło do poważnej awarii prądu, a usterki nie udało się naprawić na tyle szybko, by zawodnicy mogli zagrać. Drugi termin tego meczu przypadł na 5 marca, a piłkarze z Gdyni po raz drugi musieli wyruszyć do Radomia.

Drużyna Goncalo Feio błyskawicznie osiągnęła przewagę nad Arką i już po ośmiu minutach prowadziła 2:0. Na liście strzelców najpierw pojawił się Rafał Wolski, a dwie minuty później również i Capita. Goście po przerwie złapali kontakt za sprawą trafienia Dawida Gojnego. Ostateczny cios należał jednak do gospodarzy. Gola na wagę zwycięstwa 3:1 dla Radomiaka strzelił Romario Baro.

    Gwiazda Radomiaka szykuje się do wyjazdu. Celem podróży Stany Zjednoczone

    Zwycięstwo nad Arką pozwoliło Radomiakowi przesunąć się na ósmą pozycję w tabeli. Pozycja wyjściowa drużyny Goncalo Feio jest bardzo obiecująca. Radomiak na ten moment do miejsca dającego prawo gry w europejskich pucharach traci zaledwie dwa punkty. Najnowsze doniesienia mogą się okazać dla drużyny z Radomia nieco problematyczne.

    Dziennikarz portalu "meczyki.pl" Tomasz Włodarczyk poinformował, że bardzo bliski odejścia z Radomiaka jest Capita. Angolczyk jest już o krok od wyjazdu z Ekstraklasy, a jak się okazuje, również z Europy. W zaawansowanej fazie ma być temat transferu 24-letniego skrzydłowego do amerykańskiego Sportingu Kansas City. Capity ma już zabraknąć w najbliższym ligowym meczu z GKS-em Katowice.

    Amerykanie od dłuższego czasu byli zainteresowani sprowadzeniem Capity. Jak informowały "Meczyki" w grze była nawet oferta oscylująca wokół kwoty 2,3 miliona euro, co w przypadku klubu z Radomia byłoby rekordową transakcją.

    Po dwóch pierwszych kolejkach amerykańskiej MLS Sporting Kansas City ma na koncie jeden punkt. Okienko transferowe w tamtejszej lidze kończy się 26 marca.

    Goncalo Feio
    Goncalo FeioFOTO OLIMPIKNurPhotoNurPhoto via AFPAFP
    Dwóch piłkarzy rywalizujących o piłkę w powietrzu podczas meczu, jeden w zielonym stroju z opaską kapitana, drugi w białym stroju z czarnymi elementami, w tle rozmyta publiczność na trybunach.
    Legia Warszawa - Radomiak RadomIgor Jakubowski / 400MMNewspix/East News
