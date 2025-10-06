Grzegorz Krychowiak do 30 czerwca 2025 roku był zawodnikiem Anorthosisu Famagusta. Od lipca jest jednak wolnym zawodnikiem i na ten moment nie zapowiada się, że jego sytuacja może się zmienić. 100-krotny reprezentant Polski jeszcze jakiś czas wykluczał, że mógłby zagrać w PKO BP Ekstraklasie. Teraz ma na to nieco inny pogląd. Piłkarz przyleciał do Warszawy na premierę filmu "Szczęsny". Pomocnik został zapytany przez dziennikarzy o swoją przyszłość.

Krychowiak zagra w Ekstraklasie? Sensacyjny scenariusz jest możliwy

Dziennikarz "Radia Zet", Mateusz Ligęza zacytował odpowiedź Krychowiaka, która może zrodzić domysły, że 35-latek może jednak trafić do Polski. Tym bardziej, że w przeszłości mówiło się, że zainteresowanie nim miała przejawiać Legia Warszawa.

Gra w ekstraklasie? Niczego nie wykluczam. Przyjście do Legii? Żeby rozważyć tego typu oferty, najpierw trzeba ją otrzymać. Jestem w formie. Trenuję, mam ciągle ogień do gry, czekam na telefon, który skłoni mnie do podpisu z nowym klubem

Krychowiak nie wspomina więc o zakończeniu kariery. Wysłał jednoznaczny sygnał, że jest gotowy zagrać w Polsce. 35-latek nigdy nie zagrał w PKO BP Ekstraklasie. Jako nastolatek wyjechał do Francji, gdzie pierwsze kroki w seniorskim futbolu stawiał w Girondins Bordeaux. Krychowiak występował także w Sevilli, PSG, AEK Ateny, Nantes, Lokomotivie Moskwa, Krasnodarze, West Bromwich, Al-Shabab i Abha.

