Gruchnęły wieści ws. Szymona Marciniaka. Wszystko ustalone, tego jeszcze nie było

Po zakończeniu przerwy reprezentacyjnej rozpoczęła się 12. kolejka Ekstraklasy. W piątek Widzew pokonał w Łodzi Radomiaka Radom 3:2, natomiast Motor Lublin na własnym stadionie poległ 2:5 przeciwko GKS-owi Katowice. W sobotę czekają nas kolejne piłkarskie emocje.

Dzień ten rozpoczniemy od spotkania Korony z Górnikiem Zabrze w Kielcach. Samo starcie obu ekip nie byłoby niczym nadzwyczajnym, gdyby nie to, co organizatorzy przygotowali na spotkanie.

Historyczny mecz w Ekstraklasie. Oto powód, Marciniak w roli głównej

Zgodnie z ustaleniami portalu "Meczyki" w meczu Korony z Górnikiem pierwszy raz w historii Ekstraklasy wykorzystana zostanie technologia Ref Cam. Oznacza to, że sędzia będzie biegał po murawie ze specjalną, lekką kamerą szerokokątną umieszczoną w okolicach klatki piersiowej, a zarejestrowany obraz wyświetli się na odbiornikach.

Sprzęt ten jest wyposażony w zestaw słuchawkowy, dzięki czemu w transmisji będzie można usłyszeć słowa piłkarzy skierowane do arbitra. Z realizację tego pomysłu odpowiada LivePark - firma obsługująca transmisje w imieniu ligi i nadawcy. To unikatowe i bardzo ciekawe urozmaicenie spotkania, które obejrzeć można w "Canal+Sport".

Sędzią, który dostąpi zaszczytu przetestowania Ref Cam w oficjalnym meczu, będzie Szymon Marciniak. O potencjalnym wykorzystaniu nowej technologii wspomniane źródło informowało już pod koniec września. Teraz Ekstraklasa otrzymała pozwolenie od FIFA na wykorzystanie jej w ligowym spotkaniu.

Dzięki specjalnej kamerze widzowie będą mogli zobaczyć obraz z perspektywy arbitra biegającego po murawie. Podobne nowinki wykorzystywano już chociażby w MLS, Serie A czy Premier League. Trzeba przyznać, że niektóre ujęcia naprawdę robią wrażenie. Mogą zostać wykorzystane do meczowych analiz oraz oddania realnych, boiskowych emocji. Tym samym niewątpliwie sobotnie starcie Korony z Górnikiem przejdzie do historii naszej ligi.

Spotkanie w Kielcach poprowadził Szymon Marciniak Piotr Polak PAP

Szymon Marciniak IMAGO/Grant Hubbs East News

Tomasz Marciniak Piotr Matusewicz/East News East News