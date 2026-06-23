Tradycją stało się, że mecz finałowy Superpucharu Polski rozgrywany był na stadionie obecnego mistrza kraju. W 2024 roku formuła tego spotkania wywołała jednak spore poruszenie wśród fanów rodzimego futbolu. Piłkarze Jagiellonii Białystok oraz Wisły Kraków zagrali je bowiem na PGE Narodowym. Dodatkowo, starcie to było wielokrotnie przekładane, co tylko utrudniało całe przedsięwzięcie. Kibice podjęli wówczas bojkot, skutkiem czego najważniejsza polska arena futbolowa świeciła pustkami.

W maju do głosu doszedł jednak PZPN, który zaproponował, aby starcie pomiędzy Lechem Poznań a Górnikiem Zabrze rozegrane zostało na stadionie we Wrocławiu, zamiast na Enea Stadionie. Kolejna próba zmiany ustalonych zasad wywołała oburzenie obydwu stron pojedynku.

Oficjalny komunikat ws. Superpucharu Polski. PZPN zdecydował

Na poznanie werdyktu ws. finałowego spotkania Superpucharu Polski musieliśmy poczekać do 23 czerwca. To właśnie tego dnia PZPN, za pomocą swojej oficjalnej strony internetowej, nadał w tej sprawie stosowny komunikat.

- Podczas wtorkowego posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej podjęto decyzję, że mecz o Superpuchar Polski 2026 odbędzie się 16 lipca o godzinie 20:45 w Poznaniu. Wybór terminu poprzedziła analiza terminarza rozgrywek ligowych oraz harmonogramu europejskich pucharów z udziałem polskich klubów. W spotkaniu o Superpuchar Polski zmierzą się mistrz kraju - Lech Poznań oraz zdobywca STS Pucharu Polski - Górnik Zabrze - ogłosił krajowy związek piłkarski.

Wygląda więc na to, że sytuacja wokół najbardziej kontrowersyjnych rodzimych rozgrywek ostatnich lat tym razem została ustabilizowana. Z pewnością to postanowienie ucieszy obydwie strony barykady, które otwarcie opowiadały się wcześniej za właśnie takim rozwiązaniem.

Cezary Kulesza Michal Dubiel/REPORTER East News

Kibice Lecha Poznań Adam Jastrzębowski East News

Piłkarze Górnika Zabrze Photo by MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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