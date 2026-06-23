Grozili bojkotem Superpucharu Polski. Oficjalny komunikat, PZPN zdecydował
W rodzimym środowisku piłkarskim bardzo duże poruszenie wywołała decyzja Polskiego Związku Piłki Nożnej, dotycząca nadchodzącego finałowego starcia Superpucharu Polski. Początkowo działacze lokalnego związku piłkarskiego chcieli bowiem, aby mecz ten rozegrane zostało we Wrocławiu, a nie na terenie urzędującego mistrza Polski. Spotkało się to jednak z ogromnym sprzeciwem obydwu stron pojedynku. Okazuje się, że naciski przyniosły zamierzony efekt. Rodzimy związek piłkarski zmienił pierwotną decyzję.
Tradycją stało się, że mecz finałowy Superpucharu Polski rozgrywany był na stadionie obecnego mistrza kraju. W 2024 roku formuła tego spotkania wywołała jednak spore poruszenie wśród fanów rodzimego futbolu. Piłkarze Jagiellonii Białystok oraz Wisły Kraków zagrali je bowiem na PGE Narodowym. Dodatkowo, starcie to było wielokrotnie przekładane, co tylko utrudniało całe przedsięwzięcie. Kibice podjęli wówczas bojkot, skutkiem czego najważniejsza polska arena futbolowa świeciła pustkami.
Problemy z doborem odpowiedniej daty pojedynku pojawiły się również w 2025 roku, kiedy to naprzeciw siebie stanąć miały Lech Poznań oraz Legia Warszawa. Wydawało się, że po tylu kontrowersjach zbliżająca się edycja Superpucharu Polski w końcu odbędzie się zgodnie z oczekiwaniami fanów.
W maju do głosu doszedł jednak PZPN, który zaproponował, aby starcie pomiędzy Lechem Poznań a Górnikiem Zabrze rozegrane zostało na stadionie we Wrocławiu, zamiast na Enea Stadionie. Kolejna próba zmiany ustalonych zasad wywołała oburzenie obydwu stron pojedynku.
Oficjalny komunikat ws. Superpucharu Polski. PZPN zdecydował
Na poznanie werdyktu ws. finałowego spotkania Superpucharu Polski musieliśmy poczekać do 23 czerwca. To właśnie tego dnia PZPN, za pomocą swojej oficjalnej strony internetowej, nadał w tej sprawie stosowny komunikat.
- Podczas wtorkowego posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej podjęto decyzję, że mecz o Superpuchar Polski 2026 odbędzie się 16 lipca o godzinie 20:45 w Poznaniu. Wybór terminu poprzedziła analiza terminarza rozgrywek ligowych oraz harmonogramu europejskich pucharów z udziałem polskich klubów. W spotkaniu o Superpuchar Polski zmierzą się mistrz kraju - Lech Poznań oraz zdobywca STS Pucharu Polski - Górnik Zabrze - ogłosił krajowy związek piłkarski.
Wygląda więc na to, że sytuacja wokół najbardziej kontrowersyjnych rodzimych rozgrywek ostatnich lat tym razem została ustabilizowana. Z pewnością to postanowienie ucieszy obydwie strony barykady, które otwarcie opowiadały się wcześniej za właśnie takim rozwiązaniem.