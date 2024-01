Mariusz Fornalczyk trafił do Pogoni Szczecin latem 2020 roku. Miał wówczas 17 lat, a włodarze "Portowców" dostrzegali w nim ogromny potencjał. Trener Kosta Runjaic również - mawiał o nim "good boy" - ale jednocześnie bardzo ostrożnie wprowadzał go do drużyny . W pierwszym sezonie dał mu ledwie 62 minuty na ekstraklasowych boiskach.