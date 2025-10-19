Partner merytoryczny: Eleven Sports

Grosicki uciszył stadion Lecha. Riposta w drugiej połowie. I dwa ciosy na sam koniec

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Mistrz Polski nie gra w tym sezonie na swoim stadionie tak jak w poprzednim, gdy zdobywał tytuł. Z sześciu wcześniejszych spotkań ligowych wygrał tutaj tylko dwa, dziś mógł znów stracić dystans do Jagiellonii Białystok. Pogoń Szczecin prowadziła po pierwszej połowie 1:0, w drugiej straciła bramkę, ale później dzielnie się broniła. Cios zadał jej w 89. minucie Leon Bengtsson. A Pogoń mu odpowiedziała, za sprawą Paula Mukairu.

Lech Poznań - Pogoń Szczecin. Taofeek Ismaheel (w niebieskiej koszulce) i Mor Ndiaye
Lech Poznań - Pogoń Szczecin. Taofeek Ismaheel (w niebieskiej koszulce) i Mor NdiayeJakub KaczmarczykPAP

W tym sezonie Raków na razie zawodzi, Lech też, ale tylko na swoim obiekcie. Bo na wyjazdach, co przecież regułą nie jest - zdecydowanie nie zawodzi. W Poznaniu zaś wygrała już Cracovia, wygrało tu Zagłębie Lubin, remisy wywiozły ekipy z Kielc i Białegostoku. A były jeszcze inne wpadki, już spoza naszej rodzimej Ekstraklasy.

W poprzednim sezonie stadion przy Bułgarskiej był twierdzą Lecha, z 17 potyczek tutaj "Kolejorz" wygrał aż 15. I to głównie one sprawiły, że na samym finiszu okazał się minimalnie lepszy od Rakowa w walce o mistrzostwo Polski.

Jednym z tych ważniejszych momentów był mecz Lecha w Szczecinie - 1 marca. Pogoń długo przeważała, a później trafił ją Mikael Ishak. Szwed po przerwie podwyższył z rzutu karnego na 2:0, a wynik na 3:0 ustalił kapitalnym lobem z daleka Joel Pereira. I to trafienie zostało wybrane później najpiękniejszym golem w całym sezonie. Piłkę przepuścił wóczas Valentin Cojocaru.

Ekstraklasa. Lech Poznań kontra Pogoń Szczecin. Prezent dla Kamila Grosickiego

Dziś rumuński bramkarz Pogoni był przed przerwą jednym z dwóch bohaterów "Portowców". Lech ruszył bowiem mocno do przodu, już w 6. minucie Cojocaru musiał bronić strzał Antonio Milicia, za moment jego dyspozycję sprawdził Luis Palma. Gospodarze pogubili się jednak raz w obronie, Kamil Grosicki skorzystał z dość przypadkowego odbicia piłki przez Filipa Jagiełłę, nie dał szans Bartoszowi Mrozkowi.

To zaś sprawiło, że Lech wiele stracił z całej pewności, którą miał do tej pory. A jeszcze zanim minęło pół godziny gry, Grosicki mógł mieć dwie asysty - po zagraniach do Rajmunda Molnara i Mora Ndiaye. A później jeszcze lepszą okazję zmarnował Dimitrios Keramitsis.

Pogoń miała czego żałować, bo przez ostatni kwadrans przed przerwą głównie już się broniła. Miała jednak z tyłu Cojocaru, który popisywał się znakomitymi interwencjami. Ta po strzale Taofeeka Ismaheela, gdy ciężar ciała skierował już w drugą stronę, była światowych lotów. A jeszcze próbowali: Pablo Rodriguez (dwa razy), Luis Palma i Mikael Ishak. Rumun zachował czyste konto, mimo jakiegoś problemu z łydką. Dotrwał jednak do końca meczu.

Piłkarz w granatowej koszulce z napisem SUPERBET świętuje zdobycie gola, przykładając dłoń do ucha i trzymając się za pierś, w tle rozmazani kibice na stadionie.
Luis PalmaJakub KaczmarczykPAP

Szybkie trafienie Mikaela Ishaka i zwrot akcji. A później już VAR w akcji, po trafieniu Palmy

Lech w pierwszej połowie oddał 14 strzałów, sześć celnych. Pogoń miała sześć łącznie, ten Grosickiego na 0:1 był jedynym celnym. Jeśli więc przed przerwą "Kolejorz" miał wyraźną przewagę, to później była ona jeszcze bardziej widoczna.

Lech rozpędzał się bowiem coraz mocniej, Ismaheel, Palma, Pereira czy Rodriguez napędzali kolejne ataki. W 51. minucie był już remis, Ishak wykorzystał dośrodkowanie Palmy, dostawił nogę. A w 60. minucie gospodarze cieszyli się już po raz drugi - akcja była cudowna, Ishak przepuścił piłkę, Rodriguez zagrał do Palmy, ten trafił w okienko. Problem w tym, że Honduranin miał stopę o kilka centymetrów za blisko bramki, to zdecydowało. Po informacji z VAR sędzia Wojciech Myć to trafienie anulował.

Pogoń już tylko skupiła się na obronie, długimi zagraniami próbowała coś zdziałać z kontry. A jednocześnie nie była już w stanie tak zagęścić środka pola, by tam pozbawić Lecha atutów. Jagiełło, po rykoszecie, trafił w słupek, wciąż aktywny był Palma.

A później piłka znów trafiła w słupek, po kolejnej interwencji obrońcy Pogoni. Lech miał juz na koncie grubo ponad 20 strzałów, ale nie potrafił oddać drugiego, który wpadłby do bramki.

W końcówce Pogoń zmusiła jeszcze do dwóch interwencji Mrozka, ten też zachował czujność. Aż w 89. minucie Leo Bengtsson wykorzystał świetne podanie, po równie znakomitym rajdzie, Jagiełły. Posłał piłkę obok Cojocaru.

Koniec emocji? Nic z tego. Sędzia Myć doliczył pięć minut, a już w pierwszej z nich Paul Mukairu wpadł z piłką w pole karne, minął Jagiełłę i pokonał Mrozka.

Skończyło się na remisie 2:2.

PKO Ekstraklasa
12. Kolejka
19.10.2025
14:45
Zakończony
Mikael Ishak
51'
Leo Bengtsson
89'
Kamil Grosicki
15'
Paul Mukairu
90+-1'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Lech Poznań
Pogoń Szczecin
Rezerwowi

Statystyki meczu

Lech Poznań
2 - 2
Pogoń Szczecin
Posiadanie piłki
61%
39%
Strzały
25
13
Strzały celne
12
5
Strzały niecelne
8
6
Strzały zablokowane
5
2
Ataki
81
61

Zapis relacji "na żywo":

Zobacz również:

Robert Lewandowski, Raphinha i Wojciech Szczęsny
Robert Lewandowski

Lewandowski z urazem, a to nie koniec. Nagłe wieści, wszystko jasne ws. gwiazdy

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski
Lech Poznań - Rapid Wiedeń. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Piłkarz w niebieskiej koszulce uderza piłkę, walcząc o zdobycie gola w polu karnym przeciwnika, dwóch zawodników w jasnych strojach oraz bramkarz w żółtym stroju próbują zablokować akcję, w tle kibice na trybunach.
Taofeek Ismaheel i Leonardo Koutris w meczu Lecha z PogoniąJakub KaczmarczykPAP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja