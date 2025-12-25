Grosicki odpalił bombę w święta, ale tego nie przewidział. Potworna burza

W ostatnich tygodniach dużo w prezetrzeni medialnej mówi się o tym, co dzieje się w Pogoni Szczecin, w kontekście ewentualnego przedłużenia umowy z Kamilem Grosickim. Przygoda 37-latka ze szczecińskim klubem najpewniej zakończy się w najbliższym czasie, a sprawie na pewno nie pomógł wpis właściciela klubu oraz post, jaki Grosicki zamieścił w Wigilię.

"Grosik" zwrócił się do kibiców zapowiadając, że niebawem poznają oni szerszy kontekst sprawy oraz jego perspektywę, jednak patrząc na to, z jakim odbiorem spotkał się post na Facebooku, Grosicki raczej nie osiągnął swojego celu.

Wściekli się na Grosickiego. Wigilijne oświadczenie wywołało prawdziwą burzę

- Wy - kibice Pogoni - zasługujecie na to by zapoznać się z szerszą perspektywą i moimi spojrzeniem na całą sprawę. Dla mnie rodzina jest najważniejsza. Dlatego nie mógłbym podejmować jakichkolwiek działań w czasie świąt Bożego Narodzenia. To czas radości i spokoju, który pewnie po moim oświadczeniu zostałby zburzony - przekonywał w swoim wpisie reprezentant Polski. Odpowiedź nadeszła błyskawicznie.

- Oj pod publiczkę post w trakcie świat. Nie tak robi legenda. I masz rację - takie rzeczy załatwia się w gabinetach a nie gada po kolegach żeby w internecie pisali o Twoim kontrakcie. Wigilia to czas na przemyślenia i odpoczynek więc wykorzystaj ten czas. Wesołych! - napisał jeden z internautów, a jego komentarz uzyskał prawie 750 polubień w zaledwie kilkanaście godzin.

- Pazerny traci dwa razy... - dodał kolejny z użytkowników platformy odnosząc się do wynagrodzenia, jakie chciał inkasować Grosicki i podwyżki, o której mówił wcześniej właściciel Pogoni.

- Między Bogiem a prawdą Kamil, to z Twojego otoczenia zaczęły najpierw wypływać jakieś ploty. Było wtedy zająć stanowisko. Mleko się rozlało i postarajcie się z klubem powycierać. Wesołych świąt - czytamy dalej komentarz, który zyskał prawie 400 polubień.

Nieco później Grosicki opublikował kolejny post, tym razem pozując z rodziną na tle choinki. Tam nie zabrakło uszczypliwych komentarzy sugerujących, że następne święta "Grosik" spędzi już w Łodzi, co ma odnosić się do plotek mówiących o tych, że reprezentant Polski może przenieść się do Widzewa.

