Grał z Viniciusem i Benzemą w Realu. Czas na Polskę. Gwiazda w Ekstraklasie
Polskie kluby z roku na rok zwiększają swoje możliwości transferowe. Ekstraklasa stanowi bardzo atrakcyjne miejsce do gry w piłkę dla piłkarzy z Hiszpanii, którzy nie mają wielkich szans na grę w rozgrywkach La Liga. Dlatego do Polski trafiają tacy zawodnicy, jak Pablo Rodriguez czy Sergi Samper. Tego lata krok dalej poszedł Górnik Zabrze. Ekipa wicemistrzów Polski właśnie ogłosiła transfer zawodnika, który grał w Realu Madryt, gdy na boisku byli Vinicius Junior i Karim Benzema.
Nasza rodzima PKO BP Ekstraklasa z roku na rok rośnie w siłę. Polska liga stopniowo pnie się w rankingu europejskich lig prowadzonym przez UEFA. Obecnie na stronie "rankinguefa.pl" Polska znajduje się na 10. miejscu przed startem europejskich pucharów w sezonie 2026/2027.
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Za Ekstraklasą plasują się: Czechy, Grecja, Dania czy Norwegia. Przewaga nie jest duża, ale stanowi bardzo dobry punkt wyjścia na kolejne rozgrywki. Tym bardziej, że w eliminacjach do Ligi Mistrzów 2026/2027 będziemy mieli dwóch przedstawicieli. O piłkarską elitę zagrają Lech Poznań oraz Górnik Zabrze.
Peter Federico piłkarzem Górnika. Może zostać gwiazdą Ekstraklasy
Górnik tego lata nie próżnuje na rynku transferowym. Do klubu z Zabrza trafił już Kacper Urbański. Reprezentant Polski rozwiązał umowę z Legią Warszawa i przeniósł się właśnie do drużyny wicemistrzów Polski. To oczywiście nie koniec ruchów transferowych, ale ten najnowszy może szokować.
Górnik w sobotę 11 lipca zrzucił na Ekstraklasę prawdziwą "bombę" transferową. Trudno inaczej traktować przybycie Petera Federico. Dominikanin z hiszpańskim paszportem ma przeszłość w Realu Madryt. "Nowym piłkarzem Górnika został 23-letni reprezentant Dominikany, Peter Federico" - czytamy w komunikacie.
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Przeszłość 23-latka jest naprawdę interesująca. Zadebiutował on bowiem w zespole "Królewskich" w grudniu 2021 roku w spotkaniu z Athleticiem Bilbao. Co więcej, zmienił na boisku samego Edena Hazarda. Jako piłkarz pierwszej drużyny "Los Blancos" dzielił szatnię oraz murawę z Viniciusem Juniorem czy Karimą Benzemą.
Lewonożny skrzydłowy uzbierał łącznie trzy występy w pierwszym zespole Realu Madryt. W samej La Liga grał także w barwach Valencii oraz Getafe. Łącznie w najwyższej klasie rozgrywkowej Hiszpanii wystąpił 35 razy, zanotował jedną asystę. Miniony sezon spędził na wypożyczeniu w Realu Valladolid.
23-latek bez wątpienia ma potencjał na zostanie gwiazdą naszej ligi. Jego największym atutem według ekspertów jest szybkość. Peter może zagrać na obu skrzydłach. W swojej karierze miał także epizody, gdy trenerzy wystawiali go w roli wahadłowego, korzystając z jego szybkości.