Grał z Viniciusem i Benzemą w Realu. Czas na Polskę. Gwiazda w Ekstraklasie

Nasza rodzima PKO BP Ekstraklasa z roku na rok rośnie w siłę. Polska liga stopniowo pnie się w rankingu europejskich lig prowadzonym przez UEFA. Obecnie na stronie "rankinguefa.pl" Polska znajduje się na 10. miejscu przed startem europejskich pucharów w sezonie 2026/2027.

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Za Ekstraklasą plasują się: Czechy, Grecja, Dania czy Norwegia. Przewaga nie jest duża, ale stanowi bardzo dobry punkt wyjścia na kolejne rozgrywki. Tym bardziej, że w eliminacjach do Ligi Mistrzów 2026/2027 będziemy mieli dwóch przedstawicieli. O piłkarską elitę zagrają Lech Poznań oraz Górnik Zabrze.

Peter Federico piłkarzem Górnika. Może zostać gwiazdą Ekstraklasy

Górnik tego lata nie próżnuje na rynku transferowym. Do klubu z Zabrza trafił już Kacper Urbański. Reprezentant Polski rozwiązał umowę z Legią Warszawa i przeniósł się właśnie do drużyny wicemistrzów Polski. To oczywiście nie koniec ruchów transferowych, ale ten najnowszy może szokować.

Górnik w sobotę 11 lipca zrzucił na Ekstraklasę prawdziwą "bombę" transferową. Trudno inaczej traktować przybycie Petera Federico. Dominikanin z hiszpańskim paszportem ma przeszłość w Realu Madryt. "Nowym piłkarzem Górnika został 23-letni reprezentant Dominikany, Peter Federico" - czytamy w komunikacie.

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Przeszłość 23-latka jest naprawdę interesująca. Zadebiutował on bowiem w zespole "Królewskich" w grudniu 2021 roku w spotkaniu z Athleticiem Bilbao. Co więcej, zmienił na boisku samego Edena Hazarda. Jako piłkarz pierwszej drużyny "Los Blancos" dzielił szatnię oraz murawę z Viniciusem Juniorem czy Karimą Benzemą.

Lewonożny skrzydłowy uzbierał łącznie trzy występy w pierwszym zespole Realu Madryt. W samej La Liga grał także w barwach Valencii oraz Getafe. Łącznie w najwyższej klasie rozgrywkowej Hiszpanii wystąpił 35 razy, zanotował jedną asystę. Miniony sezon spędził na wypożyczeniu w Realu Valladolid.

23-latek bez wątpienia ma potencjał na zostanie gwiazdą naszej ligi. Jego największym atutem według ekspertów jest szybkość. Peter może zagrać na obu skrzydłach. W swojej karierze miał także epizody, gdy trenerzy wystawiali go w roli wahadłowego, korzystając z jego szybkości.

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Nicola Zalewski i Kacper Urbański Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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