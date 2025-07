Grał w Serie A, teraz wraca do Polski. Kolejna gwiazda w Ekstraklasie

Po zakończeniu sezonu w Cracovii dokonano wielu znaczących zmian. Klub opuścili czołowi zawodnicy, zwolniono również dotychczasowego trenera Dawida Kroczka . Virgil Ghita i Benjamin Kallman trafili do niemieckiego Hannoveru 96, a utalentowany Filip Rózga wzmocnił szeregi mistrza Austrii Sturmu Graz.

W środowe popołudnie Cracovia oficjalnie ogłosiła swój trzeci transfer. Wybór tym razem padł na pomocnika. Umową obowiązującą do końca czerwca 2028 roku z "Pasami" związał się Mateusz Praszelik . 24-letni środkowy pomocnik ostatnie lata spędził we Włoszech.

Urodzony w Raciborzu zawodnik do zawodowej piłki wkraczał, będąc częścią szerokiej kadry Legii Warszawa . W stołecznym klubie Praszelik nie był w stanie się przebić. Zdecydowanie lepiej poszło mu w Śląsku Wrocław , gdzie trafił w 2020 roku. Występami w Ekstraklasie oraz eliminacjach Ligi Konferencji Europy polski pomocnik zapracował na transfer do Włoch.

No i to by było na tyle. W kolejnych miesiącach Praszelik nie dostał żadnej szansy na występ, nawet w Pucharze Włoch traktowanym czasami jako poligon doświadczalny dla piłkarzy rzadziej grających. Jedyną szansą były więc wypożyczenia. W kolejnych latach Praszelik występował w Serie B - najpierw w barwach Cosenza Calcio, a ostatni sezon spędził w FC Sudtirol. Furory tam nie zrobił, lecz grał regularnie. Przez dwa i pół roku Polak na boiskach Serie B zanotował 62 występy.