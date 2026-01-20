Grał w Rosji, teraz wzmocnił Raków. Jest oficjalny komunikat polskiego klubu

Powoli do końca zbliża się zimowa przerwa w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasie. Już za nieco ponad tydzień najlepsze polskie kluby wrócą do gry o mistrzostwo kraju. Aktualnie większość zespołów przebywa na obozach przygotowawczych do drugiej części sezonu. Wśród nich znajduje się Raków Częstochowa Łukasza Tomczyka.

Ten aktywnie działa na rynku transferowym i korzysta z możliwości zmian składu drużyny. W końcu z ekipą pożegnał się już m.in. Peter Barath, który wzmocnił Sigmę Ołomuniec. W mediach pojawiały się informacje, że klub planuje także kilka wzmocnień. W końcu prosto ze Stanów Zjednoczonych wypożyczony został Mitja Ilenić. Wydawało się jednak, że to dopiero początek, bowiem zdaniem wielu źródeł klub zapatrywał się jeszcze na co najmniej dwóch graczy.

We wtorek oficjalnie poinformowano o pozyskaniu jednego z nich. Do polskiego klubu na zasadzie transferu definitywnego dołączył bowiem Abraham Ojo, czyli 19-letni pomocnik ofensywny. Wszystko ogłoszono za pośrednictwem odpowiedniego komunikatu.

Abraham Ojo wzmocnił Raków. W przeszłości grał w Rosji

Jak przekazano, podpisał on kontrakt na blisko pięć lat, czyli do końca grudnia 2030 roku. 19-latek do drużyny dołączył z Bułgarii, a dokładniej z Botewu Płowdiw. W przeszłości występował on także w Rosji, gdzie reprezentował barwy FDC Visty Gelendżyk.

- Nigeryjczyk, Abraham Ojo został nowym zawodnikiem Rakowa Częstochowa. Dołączył on do nas na zasadzie transferu definitywnego z bułgarskiego Botewu Płowdiw. 19-latek podpisał kontrakt obowiązujący do końca grudnia 2030 roku - czytamy.

Najbliższy oficjalny mecz Raków Częstochowa rozegra 1 lutego. Będzie to starcie z aktualnym liderem PKO BP Ekstraklasy Wisłą Płock. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 14:45.

Marsylia przygotowuje się do meczu z Liverpoolem w Lidze Mistrzów. WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press

Raków Częstochowa Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Raków Częstochowa Przemek Swiderski/REPORTER East News

Łukasz Tomczyk w Rakowie Częstochowa Grzegorz Wajda East News