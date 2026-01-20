Partner merytoryczny: Eleven Sports

Grał w Rosji, teraz wzmocnił Raków. Jest oficjalny komunikat polskiego klubu

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

W najlepsze trwa zimowe okienko transferowe. Z okazji do sprowadzenia w swoje szeregi nowych piłkarzy korzystają także polskie kluby, które są bardzo aktywnie na rynku. Nie inaczej jest w przypadku Rakowa Częstochowa, który we wtorkowy wieczór oficjalnie ogłosił wzmocnienie. Nowym zawodnikiem ekipy spod Jasnej Góry został Abraham Ojo. 19-latek ma na swoim koncie m.in. pobyt w Rosji.

Grupa piłkarzy w sportowych kurtkach i czerwonych koszulkach świętuje triumf, unosząc ręce i wyrażając radość, a w lewym górnym rogu umieszczone jest kolorowe, okrągłe zdjęcie głowy młodego mężczyzny z wyrazistym oświetleniem.
NATANAEL BREWCZYNSKI / 400mm.pl/NEWSPIX.PL/Raków CzęstochowaNewspix.pl

Powoli do końca zbliża się zimowa przerwa w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasie. Już za nieco ponad tydzień najlepsze polskie kluby wrócą do gry o mistrzostwo kraju. Aktualnie większość zespołów przebywa na obozach przygotowawczych do drugiej części sezonu. Wśród nich znajduje się Raków Częstochowa Łukasza Tomczyka.

Ten aktywnie działa na rynku transferowym i korzysta z możliwości zmian składu drużyny. W końcu z ekipą pożegnał się już m.in. Peter Barath, który wzmocnił Sigmę Ołomuniec. W mediach pojawiały się informacje, że klub planuje także kilka wzmocnień. W końcu prosto ze Stanów Zjednoczonych wypożyczony został Mitja Ilenić. Wydawało się jednak, że to dopiero początek, bowiem zdaniem wielu źródeł klub zapatrywał się jeszcze na co najmniej dwóch graczy.

Zobacz również:

Ewa Pajor
La Liga

Barcelona potwierdza. Historyczna chwila w życiu Pajor. Takiego meczu jeszcze nie grała

Igor Szarek
Igor Szarek

    We wtorek oficjalnie poinformowano o pozyskaniu jednego z nich. Do polskiego klubu na zasadzie transferu definitywnego dołączył bowiem Abraham Ojo, czyli 19-letni pomocnik ofensywny. Wszystko ogłoszono za pośrednictwem odpowiedniego komunikatu.

    Abraham Ojo wzmocnił Raków. W przeszłości grał w Rosji

    Jak przekazano, podpisał on kontrakt na blisko pięć lat, czyli do końca grudnia 2030 roku. 19-latek do drużyny dołączył z Bułgarii, a dokładniej z Botewu Płowdiw. W przeszłości występował on także w Rosji, gdzie reprezentował barwy FDC Visty Gelendżyk.

    - Nigeryjczyk, Abraham Ojo został nowym zawodnikiem Rakowa Częstochowa. Dołączył on do nas na zasadzie transferu definitywnego z bułgarskiego Botewu Płowdiw. 19-latek podpisał kontrakt obowiązujący do końca grudnia 2030 roku - czytamy.

    Zobacz również:

    Oskar Zawada
    Reprezentacja

    W Holandii głośno o polskim napastniku, wieszczą transfer. W grze spore marki

    Paweł Nowak
    Paweł Nowak

      Najbliższy oficjalny mecz Raków Częstochowa rozegra 1 lutego. Będzie to starcie z aktualnym liderem PKO BP Ekstraklasy Wisłą Płock. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 14:45.

      Marsylia przygotowuje się do meczu z Liverpoolem w Lidze Mistrzów. WIDEOAssociated Press© 2026 Associated Press

      Zobacz również:

      Jakub Piotrowski
      Serie A

      Dramat Polaka w hicie Serie A. Po upadku zalał się łzami. Kadrowicz Urbana usłyszał diagnozę

      Igor Szarek
      Igor Szarek
      Raków Częstochowa
      Raków CzęstochowaGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
      Grupa piłkarzy w czerwonych koszulkach świętuje razem na boisku podczas meczu, część graczy obejmuje się i wymienia gesty radości. Na trybunach widać kibiców oraz fragmenty stadionu.
      Raków CzęstochowaPrzemek Swiderski/REPORTEREast News
      Mężczyzna w garniturze siedzi przy stole konferencyjnym, trzyma mikrofon i patrzy przed siebie. Przed nim stoi butelka z napojem oraz tabliczka z jego nazwiskiem. W tle widoczne są logotypy sponsorów i partnerów piłkarskiej ligi Ekstraklasa.
      Łukasz Tomczyk w Rakowie CzęstochowaGrzegorz WajdaEast News

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja