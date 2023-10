Grał w reprezentacji Węgier, czas na Ekstraklasę. Zaskakujący transfer

Zaskakujący transfer Warty Poznań. Doświadczony były reprezentant Węgier ma pomóc w ofensywie

Eppel ma już 31 lat, zapewne najlepszy okres w karierze dawno za sobą, ale jego CV jest całkiem niezłe. Występował w holenderskim NEC Nijmegen , grał też w belgijskim Cercle Brugge , pięć lat temu ściągnął go do siebie kazachski Kajrat Ałmaty , dla którego strzelał jak na zawołanie w eliminacjach Ligi Europejskiej.

Poznaniacy przed podpisaniem umowy długo przyglądali się Węgrowi - dla nich taki transfer to spory wydatek. Marton, ośmiokrotny reprezentant kraju, wystąpił więc w dwóch sparingach: z Wisłą Płock i Zagłębiem II Lubin , w tym drugim zdobył bramkę uderzeniem z linii pola karnego. W Poznaniu przeszedł jeszcze badania medyczne w klinice Rehasport, a gdy je zaliczył - podpisał umowę do końca sezonu . Może ona zostać jeszcze przedłużona na kolejny sezon.

W Warcie liczą na siłę nowego piłkarza. Dziesięć dni testów

- Ściągnięcie go ma pomóc drużynie pod bramką rywala. Márton to gracz o zbliżonym profilu do Adama Zreľáka, również bardzo mocno pracuje dla drużyny. Potrafi utrzymywać się przy piłce, co powinno dać oddech naszym skrzydłowym i środkowym pomocnikom, którzy będą mieli więcej opcji - mówi na klubowej stronie Warty Rafał Grodzicki, menedżer ds. sportu w klubie Podkreślił przy tym, że węgierski napastnik potrafi grać tyłem do bramki, ale też nieźle radzi sobie w powietrzu. - Do tego inteligentnie porusza się boisku i ma niezłe wykończenie akcji - komplementuje Grodzicki.