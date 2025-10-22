Grał w Radomiaku, teraz tak mówi o Polsce za granicą. Brutalna ocena

Wielu osobom mógł umknąć ekstraklasowy epizod w wykonaniu chorwackiego obrońcy, 18-letniego Luki Vuškovicia. Wychowanek Hajduka Split spędził w Radomiaku Radom rundę wiosenną sezonu 2023/2024. Vušković zagrał dla polskiego zespołu 14 spotkań, strzelił 3 bramki i zaliczył jedną asystę.

Po tamtej kampanii został wypożyczony na cały sezon 2024/2025 do belgijskiego KVC Westerlo. W poprzednim letnim okienku transferowym po utalentowanego Chorwata sięgnął angielski Tottenham. Londyńczycy zapłacili za 18-latka 11 milionów euro i po ponad miesiącu, w sierpniu wypożyczyli do Hamburga. Póki co, na poziomie Bundesligi zagrał pięć spotkań i strzelił jednego gola.

Zagrał w Radomiaku pół roku, wydał brutalną ocenę o mieszkaniu w Polsce

Luka Vušković udzielił ostatnio wywiadu kanałowi MAXSport na YouTube. W pewnym momencie 18-latek wypowiedział się na temat mieszkania w Polsce. Obrońca nie szczędził gorzkich słów.

W Polsce było ciężko. Mieszkanie było kiepskie, miasto kiepskie

Za chwilę Vušković porównał warunki mieszkaniowe w Polsce do tych w Belgii. Oczywiście, jego subiektywnym zdaniem. Chorwat stwierdził, że w tym drugim kraju "było lepiej". Miał jednak zastrzeżenia, o których powiedział.

- W Belgii było lepiej, ale ogrzewanie nie działało, marzłem. Miasto? 1000 ludzi, wszyscy powyżej 90. roku życia. Mieszkałem w lesie, kupiłem psa, żeby zabić nudę - wypalił w rozmowie z MAXSport.

Zawodnik Ekstraklasy mieszkał w Radomiu. Odpowiedział Vuškoviciowi, nie certolił się

Wobec takich słów Luki Vuškovicia nt. mieszkania w Polsce nie wytrzymał Leonardo Rocha. Aktualny gracz Rakowa Częstochowa, który jest wypożyczony do Zagłębia Lubin, w latach 2023-2025 grał dla Radomiaka. Mieszkał w Radomiu, więc również może wyciągnąć wnioski w sprawie warunków mieszkaniowych w tym mieście.

I tak też uczynił. Za pośrednictwem swojego konta na X postanowił odpowiedzieć młodszemu chorwackiemu koledze.

- Wiem, że nikt nie pytał, ale najlepsze mieszkanie, jakie miałem w Polsce i w całej mojej karierze piłkarza, było w Radomiu - wyjaśnił Leonardo Rocha.

Rozwiń

Leonardo Rocha Przemys³aw Karolczuk PAP

Luka Vušković Grzegorz Wajda East News