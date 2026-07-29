Grał w La Lidze, jest blisko Wieczystej. Ekstraklasowy hit na horyzoncie

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Wieczysta Kraków, beniaminek Ekstraklasy w sezonie 26/27, nie ustaje w staraniach o potężne wzmocnienia swego składu. Już ostatnio głośno zrobiło się o ruchach takich jak zakontraktowanie Milicia czy Ledermana, a teraz na horyzoncie jawi się naprawdę nieoczekiwany hit. Jak przekazał Mateusz Borek, ekipa ze stolicy Małopolski jest blisko pozyskania gracza z przeszłością w La Lidze.

Amath Ndiaye w fioletowej koszulce Realu Valladolid walczy o piłkę z piłkarzem Atletico Madryt w meczu La Ligi.
Amath Ndiaye w barwach Realu Valladolid w sezonie 24/25 podczas meczu La Ligi przeciwko swojej byłej drużynie, Atletico MadrytAceroNewspix.pl

Wieczysta Kraków udany w swym wykonaniu sezon 2025/2026 zakończyła ostatecznie na trzecim miejscu tabeli Betclic 1. Ligi po czym, poprzez baraże, ostatecznie zdołała wywalczyć sobie historyczny awans do PKO BP Ekstraklasy.

Małopolski zespół od dawna znany był z głośnych ruchów transferowych, a tego typu sukces jak przedarcie się na najwyższy futbolowy szczebel zwiastował prawdziwą ofensywę na rynku.

Faktycznie Wieczysta zdołała już zakontraktować kilka interesujących nazwisk - m.in. Antonio Milicia z Lecha Poznań czy Bena Ledermana (ostatnio grającego w Maccabi Tel Awiw, a wcześniej w Rakowie Częstochowa).

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To jednak nie koniec - jak poinformował na portalu X Mateusz Borek Krakowianie mają być o krok od podpisania umowy z Amathem Ndiaye, który ostatnio występował w drugiej lidze hiszpańskiej w barwach Realu Valladolid.

Senegalczyk (notabene mający na swym koncie cztery mecze rozegrane dla "Lwów Terangi" w 2018 roku), jak wskazał Borek, ma bogate doświadczenie również na poziomie La Ligi, w której grał w barwach Realu, Getafe, Mallorki oraz Tenerife.

Warto też nadmienić, że prawoskrzydłowy zdobywał także doświadczenie w rezerwach Atletico Madryt. Całość przenosin do Wieczystej ma zamknąć się w kwocie ok. 200 tys. euro, a negocjacje mają być "mocno zaawansowane".

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Ekipa z "Grodu Kraka" w międzyczasie zdołała odnotować debiut w Ekstraklasie, ulegając w pierwszej kolejce zmagań Radomiakowi Radom 1:2. Kolejne spotkanie podopieczni trenera Kazimierza Moskala rozegrają 1 sierpnia przeciwko urzędującym mistrzom kraju z Lecha Poznań.

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