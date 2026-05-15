Grał dla Mbappe, teraz czas na Polskę. Raków ogłosił pierwszy wielki transfer

Raków Częstochowa nie walczy już o mistrzostwo Polski w tym sezonie. Zespół "Medalików" przegrał także Puchar Polski z Górnikiem Zabrze na PGE Narodowym w Warszawie. Nie jest jednak tak, że Raków może już bez presji podchodzić do kolejnych spotkań. Tych zostało niewiele, bo ledwie dwa.

Raków wciąż nie jest jednak pewien swojego awansu do rozgrywek europejskich. W tym momencie ekipa prowadzona przez Dawida Kroczka ma na swoim koncie 49 oczek, co daje jej miejsce czwarte. To oznacza możliwość walki w kwalifikacjach do rozgrywek Ligi Konferencji Europy.

Pierwszy transfer Rakowa. Grał dla Mbappe

Problemem Rakowa może być fakt, że chętnych do zajęcia miejsca w TOP5 jest jeszcze przynajmniej kilku. Mimo tego działacze klubu z Częstochowy już planują kolejny sezon. W ramach tych planów zdecydowali się na "wycieczkę" do Francji, a konkretnie Caen, gdzie na co dzień występuje klub Stade Malherbe Caen.

W tym większościowe udziały posiada Kylian Mbappe. Skauting Rakowa obrał na celownik pozycję środkowego obrońcy/defensywnego pomocnika. Na tej w Caen swoje umiejętności prezentował w tym sezonie 25-letni Dieudonne Gaucho Debohi. Umowa Iworyjczyka podpisana była tylko do czerwca 2026 roku.

Raków skorzystał z okazji i zakontraktował 25-latka jako wolnego piłkarza z kartą na ręku. "Dieudonne Gaucho Debohi został nowym piłkarzem Rakowa Częstochowa! Jego kontrakt będzie obowiązywać do końca czerwca 2028 roku!" - czytamy w oficjalnym komunikacie klubu z Częstochowy.

25-latek w drużynie należącej w sporym stopniu do Kyliana Mbappe gra od lipca 2023 roku. W tym czasie wystąpił w jej barwach w 87 spotkaniach, w których strzelił dwa gole i dwukrotnie także asystował. Nie zagrał jeszcze w barwach reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej.

Maek Papszun żegna się z Rakowem Częstochowa Emilia Krawczyk/REPORTER East News

Dawid Kroczek został sprowadzony do Rakowa Częstochowa jeszcze za kadencji Marka Papszuna Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Piłkarze Rakowa Częstochowa Przemek Swiderski/REPORTER East News

