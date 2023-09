18 lat, 7 miesięcy i 24 dni to wiek Dawida Drachala w dniu, w którym zdobył pierwszego hat tricka w karierze w ekstraklasie. Raków szybko przegrywał w Gliwicach z Ruchem po golu Tomasza Wójtowicza, ale potem wszystkie w swoje ręce (nogi) wziął młodzieżowiec mistrzów Polski i już do przerwy było 3:1. W drugiej połowie emocji nie zabrakło, bo choć było już 4:1, to chorzowianie zdobyli dwa gole, ale to częstochowianie postawili kropkę nad i.