Gorzkie słowa o klubie z Ekstraklasy. Wygadał się Francuzom. Przykre kulisy

43-letni specjalista nie będzie dobrze wspominał swojej przygody w stolicy województwa małopolskiego. Zaczęła się ona obiecująco, lecz wraz z każdym kolejnym tygodniem sytuacja ulegała stopniowemu pogorszeniu. Wreszcie obie strony postanowiły zakończyć współpracę. Statystyki nie wyglądały okazale. Średnia liczba punktów po 33 meczach wyniosła zaledwie 1,29. Dodatkowo sprawę komplikowały zawirowania związane z działaczami.

Szkoleniowiec postanowił teraz wszystko ujawnić na łamach "lequipe.fr". 43-latek nie bawił się w dyplomację. "Sprzedaliśmy naszego numer 9 (Filipa Stojilkovicia) do Pizy za trzy miliony euro. Sprzedaliśmy również wicekapitana, którego straciliśmy z powodu kontuzji ścięgna Achillesa. Nie trzymaliśmy się planu rekrutacji. A miesiąc później prezes zrezygnował z powodu nieporozumienia z większościowym udziałowcem! Zostaliśmy pozostawieni sami sobie w kwestiach sportowych, bez prezesa i dyrektora sportowego" - wyznał.

Luka Elsner już wcześniej chciał odejść z Cracovii. Czara goryczy przelała się w kwietniu

Powyższe problemy spowodowały, że Słoweniec zdecydował się na trudny krok dla każdego trenera krok, czyli podanie się do dymisji. "Byłem gotowy odejść bez odszkodowania. Nadal byliśmy w dobrej sytuacji, ale ze stabilnego klubu przeszedłem do pewnego rodzaju chaosu. Właściciel poprosił mnie o pozostanie. Nasze wyniki spadały. A po porażce z Rakowem 1:4 powiedziałem nowemu dyrektorowi: 'To będzie walka do samego końca. Moja oferta rezygnacji jest wciąż aktualna'. Czułem, że dla nich to jedyna dźwignia, którą mogli pociągnąć. Dotrzymałem słowa. Odszedłem z niczym" - dodał.

43-latek do teraz pozostaje bez pracy. "W październiku i listopadzie miałem cztery bardzo dobre oferty, w tym jedną w MLS. Kiedy byłem młodszy, poszedłbym. Ale teraz mówię "nie", bo chcę stabilizacji. A dwa miesiące później ta stabilizacja zniknęła. To niewiarygodna historia" - powiedział rozczarowany. To kolejny projekt z jego udziałem, który zakończył się niepowodzeniem. Podobna sytuacja miała miejsce z Stade Reims. Wcześniej Słoweniec nie poradził sobie także w Standardzie Liege.

