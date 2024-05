Gorzki finisz Śląska z Rakowem. Mistrzostwo przepadło jak łzy w deszczu

Szymon Marciniak dał sygnał do rozpoczęcia starcia dopiero o godz. 18.20. Gospodarze przy tym od początku wiedzieli, że nie grają już o nic oprócz jak najwyższego miejsca w tabeli, bowiem już wcześniej pożegnali marzenia nie tylko o mistrzostwie, ale i o europejskich pucharach.

PKO BP Ekstraklasa. Raków Częstochowa - Śląsk Wrocław: Przebieg pierwszej połowy meczu, wynik

Pierwsza ciekawsza sytuacja spotkania nastąpiła w 3. minucie - to właśnie wówczas John Yeboah próbował przedzierać się przez gąszcz przeciwników w polu karnym, ale został ostatecznie powstrzymany. Niedługo potem Peter Barath próbował podania do Dawida Drachala , ale... nie zmieścił się z piłką w obszarze gry.

W 6. minucie w pole karne Rakowa wpadło długie podanie, które spadło na głowę Simeona Petrova - ten zgrał do Patricka Olsena , a Duńczyk bezbłędnie wykorzystał sytuację i posłał futbolówkę między nogami Vladana Kovaczevicia.

Kolejne minuty starcia upływały raczej spokojnie - obie ekipy prowadziły sporo walki w środkowej części boiska, a było to zadanie niełatwe, bowiem murawa była dosłownie jak gąbka nasączona wodą. Rwać do przodu w 15. minucie próbował Pestka, ale dosyć szybko zderzył się ze ścianą przeciwników.

Niedługo potem to "Wojskowi" mieli swoją szansę - z rzutu rożnego zagrywał Petr Schwarz , ale doskonałym refleksem popisał się tym razem Kovaczević, który skutecznie wypiąstkował piłkę daleko poza własne pole karne. Tym samym WKS mógł spisać ten korner na straty.

W 18. minucie tymczasem Drachal próbował zagrywać do Koczerhina - ten nie zdołał zdobyć bramki, ale pętla wokół "szesnastki" gości się zacisnęła. Niebawem mocne uderzenie wykonał Yeboah i choć po interwencji Rafała Leszczyńskiego futbolówka zatrzymała się w kałuży na kilkadziesiąt centymetrów przed linią bramkową to... okazję do dobitki wykorzystał Ante Crnac - było 1:0 dla Rakowa.