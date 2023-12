Górnik zdemolował Wartę, Podolski i spółka nie zawiedli. Napięta sytuacja w Poznaniu

W kolejnych minutach kibice zgromadzeni na stadionie byli świadkami chaotycznej gry z obu stron. Zarówno Górnik, jak i Warta nie byli w stanie dłużej utrzymać się przy piłce, a większość zawiązanych akcji kończyła się w środkowej strefie boiska. Mimo wszystko to gracze Jana Urbana byli konkretniejsi i znacznie częściej stwarzali zagrożenie pod bramką oponenta. Niestety, ale brakowało skuteczności i niemal każda piłka padała łupem dobrze dysponowanego Adriana Lisa .

Ostatecznie do końca pierwszej połowy nic się nie wydarzyło, choć sędzia doliczył aż 9 minut . Wszystko ze względu na mocne zadymienie, które tuż po strzeleniu gola przez gospodarzy pojawiło się na stadionie w Zabrzu.

Górnik wygrał starcie z Wartą. Klub z Poznania coraz bliżej strefy spadkowej

W drugiej połowie scenariusz nie uległ zmianie i to gospodarze znacznie lepiej rozpoczęli walkę na boisku. Świadczy o tym fakt, że już w 47. minucie na tablicy wyników widniał rezultat 2:0 dla podopiecznych Jana Urbana . Ponownie w roli głównej wystąpił Daisuke Yokota, który tym razem wyśmienicie obsłużył Adriana Kapralika , który efektowną podcinką przeniósł piłkę nad interweniującym golkiperem.

Choć gospodarze mieli optyczną przewagę, to goście nie zamierzali być jedynie tłem . Stworzyli sobie kilka dogodnych okazji, jednak brak skuteczności pod bramką Bielicy sprawił, że od Poznania wrócili bez choćby jednego punktu.

Dzięki zwycięstwu 3:0 Górnik wskoczył na 7. lokatę, zmniejszając swoją stratę do czołowych ekip Ekstraklasy. Z kolei Warta w dalszym ciągu musi zmagać się z kryzysem. Piłkarze Dawida Szulczka nie wygrali od 4 listopada i niepokojąco zbliżają się do strefy spadkowej. Ich przewaga na 16. Cracovią stopniała zaledwie do jednego "oczka".