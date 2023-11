Górnik Zabrze znów zaskoczony. Sensacyjny scenariusz meczu z beniaminkiem

Sporo pretensje w 11. minucie mógł mieć Jan Urban do Lawrence'a Ennaliego. Niemiec otrzymał znakomite podanie i stanął oko w oko z Oliwerem Zychem. Zbyt długo zbierał się do strzału i interweniować zdążyli obrońcy rywali. Byłą to znakomita okazja do objęcia prowadzenia przez Górnik Zabrze.