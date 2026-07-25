Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław w ramach 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj 25 lipca o godzinie 17:35 na Stadionie im. Ernesta Pohla w Zabrzu. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław. Zmiany, transfery oraz forma w trakcie przygotowań

Górnik Zabrze nieudanie wszedł w sezon 2026/2027, przegrywając mecz o Superpuchar Polski z Lechem Poznań. Następnie w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów uległ tureckiemu Fenerbahce 0:1, ale ten wynik wcale nie pozbawia go szans na sprawienie sensacji w rewanżu przed własną publicznością. W przedsezonowych sparingach wypadł jednak nieźle. Odbył aż pięć gier kontrolnych, z których trzy wygrał i jedną zremisował. Przegrał raz 1:2, ale z nie byle jakim rywalem, bo RB Salzburg.

Drużyna latem przeszła sporą przebudowę, którą opuściły dwa ważne ogniwa, czyli Lukas Ambros (Anderlecht Bruksela) oraz Patrik Hellebrand (Korona Kielce), a dodatkowo karierę zakończył Lukas Podolski, który w maju został większościowym właścicielem klubu. Do zespołu dołączyli za to m.in. Erik Prekop za 1 mln euro, Bruno Durdov za 900 tys. euro czy Ondrej Zmrzly za 500 tys. euro. Ponadto ciekawie wyglądają także darmowe transfery Kacpra Urbańskiego (Legia Warszawa) i Petera Federico (Getafe).

Rywalem Górnika w 1. kolejce nowego sezonu Ekstraklasy będzie beniaminek, a konkretnie Śląsk Wrocław. "Wojskowi" po roku spędzonym na zapleczu wracają do rozgrywek najwyższego szczebla. Ubiegły sezon zakończyli na 2. miejscu Betclic I ligi i pewnie wywalczyli awans. W trakcie przygotowań do nowych rozgrywek piłkarze Ante Simundzy rozegrali pięć sparingów, z który aż pięć wygrali i tylko raz zremisowali, co może być dobry zwiastunem przed startem ligi.

Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA, TV]

Mecz Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław w ramach 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj 25 lipca o godzinie 17:35 na Stadionie im. Ernesta Pohla w Zabrzu. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.

Kacper Urbański i Maksym Chłań w barwach Górnika Zabrze Pawe³ Jaskó³ka PAP

Piłkarze Śląska Wrocław podczas przygotowań do nowego sezonu Ekstraklasy IMAGO/Tomasz Karczewski Newspix.pl





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