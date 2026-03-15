Górnik Zabrze - Raków Częstochowa. Gdzie i o której transmisja na żywo w TV?

Mecz Górnik Zabrze - Raków Częstochowa w ramach 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 17:30. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP Sport, CANAL+ 4K Ultra, CANAL+ Premium i CANAL+ Sport 3. Dostępny będzie także darmowy stream online na stronie internetowej TVP Sport oraz płatny dla abonentów serwisu CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Górnik Zabrze - Raków Częstochowa. O której i gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Raków Częstochowa w pechowych okolicznościach przegrał w miniony czwartek z Fiorentiną w Lidze Konferencji. Wynik 1:2 daje jednak nadzieję, że w rewanżu "Medalikom" uda się odwrócić losy tego dwumeczu. Dla ekipy spod Jasnej Góry to była pierwsza porażka w tych rozgrywkach.

Teraz Raków wraca do gry w PKO BP Ekstraklasie, by zmierzyć się z Górnikiem Zabrze. Ekipa Michala Gasparika bardzo dobrze radziła sobie jesienią, ale po przerwie zimowej "Górnicy" nie wygląda najlepiej. Drużyna z Zabrza w ostatnich pięciu kolejkach nie wygrała ani razu i doznała aż trzech porażek. Na dodatek dwóch z tych porażek Górnik doznał na własnym obiekcie.

W pierwszym meczu tych zespołów w trakcie tego sezonu Górnik wygrał w Częstochowie z Rakowem 1:0. Zabrzanie mają całkiem dobry bilans w ostatnim czasie z "Medalikami", bowiem na pięć ostatnich spotkań wygrali trzy, raz zremisowali i raz przegrali. Z kolei ostatnia wizyta Rakowa w Zabrzu zakończyła się remisem 0:0.

Raków Częstochowa

Piłkarze Górnika Zabrze

Fiorentina - Raków Częstochowa. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport