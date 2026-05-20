Górnik Zabrze oficjalnie w rękach Lukasa Podolskiego. Radni byli jednomyślni

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Środowa sesja radnych miasta Zabrza przyniosła dla kibiców Górnika wieści, na które czekano od wielu lat. Deputowani jednomyślnie wyrazili zgodę na przejęcie klubu z rąk miasta przez Lukasa Podolskiego. Mistrz świata z 2014 roku spełnił tym samym swój cel, o którym mówił od długiego czasu. "Dziennik Wschodni" ujawnił szczegóły transakcji. Wyszła na jaw kwota, którą Podolski zainwestuje w swój ukochany klub.

Lukas Podolski w złotej koszulce z mikrofonem, stoi na stadionie otoczony przez fotoreporterów i kibiców.
Lukas PodolskiIgor Jakubowski/ArenaAkcjiNewspix.pl

Przez bardzo długi czas Lukas Podolski jak mantrę powtarzał kibicom, że na zakończenie kariery chciałby zagrać w barwach ukochanego Górnika Zabrze. Mijały kolejne lata, a kibice wciąż oczekiwali na upragniony transfer mistrza świata z 2014 roku. Podolski w pewnym momencie swojej kariery wyjechał nawet do Japonii. Po okresie gry w tamtejszym Vissel Kobe pojawił się jeszcze epizod turecki. Wreszcie, 8 lipca 2021 roku ogłoszono transfer Podolskiego z Antalyasporu do Górnika Zabrze.

Szybko stało się jasne, że Podolski na finiszu swojej kariery nie ma zamiaru odcinać kuponów, stając się cennym wzmocnieniem dla Górnika. W tle rywalizacji na murawie cały czas toczyły się starania piłkarza dotyczące wywierania jeszcze większego wpływu na ukochany klub. Podolski wszedł bowiem w posiadanie 8,3% akcji przejętych od firmy Allianz Polska.

Podolski od dłuższego czasu dążył do przejęcia większości akcji Górnika z rąk miasta, a co za tym idzie, objęcia pełnej kontroli nad klubem. Cały proces okazał się być wyjątkowo rozciągnięty w czasie, lecz 20 maja doszło do ostatecznej decyzji w tej sprawie.

Zobacz również:

Sebastian Bergier musi zapłacić karę finansową
Ekstraklasa

Wulgarny gest do kibiców. Jest kara dla gwiazdy Widzewa. Znamy szczegóły

Andrzej Klemba
Andrzej Klemba

To już koniec oczekiwania. Lukas Podolski ze zgodą na zakup Górnika Zabrze

Środowa sesja Rady Miasta w Zabrzu przyniosła przełom ws. dalszych losów Górnika Zabrze. Miejscy deputowani spotkali się na wniosek prezydenta Zabrza Kamila Żbikowskiego w celu przeprowadzenia głosowania dotyczącego wyrażenia zgody na sprzedaż klubu firmie LP Holding GmbH, za którą stoi Lukas Podolski.

24 z 25 radnych obecnych na sesji było jednomyślnych i wyraziło zgodę na sprzedaż Górnika. Jest to rzecz jasna pokłosiem wcześniejszych ustaleń pomiędzy Podolskim i prezydentem miasta. Według informacji "Dziennika Wschodniego" cena za pakiet akcji należących do miasta wynosi niespełna cztery miliony złotych. Formalne podpisanie umowy ma odbyć się w czwartek 21 maja.

Nie będą to jednak jedyne koszty, które Podolski będzie musiał ponieść w najbliższym czasie. Jednym z warunków transakcji jest obowiązek dokapitalizowania klubu kwotą 12,5 miliona złotych w przeciągu najbliższych trzech lat. W rękach miasta Zabrza cały czas pozostanie tzw. złotej akcji zabezpieczającej lokalizację klubu, nazwę, barwy oraz herb.

Kończący się sezon Ekstraklasy jest dla Górnika wyjątkowo udany. Klub z Zabrza po wygraniu Pucharu Polski jest już pewny gry w eliminacjach Ligi Europy. Jeżeli jednak w najbliższą sobotę Górnik wygra z Radomiakiem Radom, zapewni sobie pierwsze od 1991 roku wicemistrzostwo Polski. A to będzie oznaczało już grę w eliminacjach Ligi Mistrzów.

Zobacz również:

Wojciech Kwiecień, 15.06.2025 r.
Ekstraklasa

Już nie Wisła Kraków. Oto nowy "obiekt westchnień" właściciela Wieczystej

Igor Szarek
Igor Szarek
Piłkarz w jasnobeżowej koszulce z widocznymi logotypami sponsorów oraz symbolem dwóch skrzyżowanych młotków, patrzący w górę z poważnym wyrazem twarzy na tle rozmytego stadionu.
Lukas Podolski w barwach Górnika ZabrzeGrzegorz Wajda/REPORTERReporter
tłum kibiców tworzący spektakularną kartoniadę w barwach biało-czerwono-niebieskich z ogromnym napisem „Torcida” na trybunach dużego stadionu podczas meczu piłkarskiego
Oprawa Górnika ZabrzeINTERIA.PL
Mężczyzna z krótkimi włosami i zarostem siedzi przy stole w jasnoszarej koszulce, wykonując gesty dłońmi, tło stanowi duże okno wpuszczające rozproszone światło.
Lukas PodolskiHENNING KAISERAFP


Hajto nie ma wątpliwości. Takich piłkarzy potrzebuje Lech Poznań. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja