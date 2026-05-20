Przez bardzo długi czas Lukas Podolski jak mantrę powtarzał kibicom, że na zakończenie kariery chciałby zagrać w barwach ukochanego Górnika Zabrze. Mijały kolejne lata, a kibice wciąż oczekiwali na upragniony transfer mistrza świata z 2014 roku. Podolski w pewnym momencie swojej kariery wyjechał nawet do Japonii. Po okresie gry w tamtejszym Vissel Kobe pojawił się jeszcze epizod turecki. Wreszcie, 8 lipca 2021 roku ogłoszono transfer Podolskiego z Antalyasporu do Górnika Zabrze.

Szybko stało się jasne, że Podolski na finiszu swojej kariery nie ma zamiaru odcinać kuponów, stając się cennym wzmocnieniem dla Górnika. W tle rywalizacji na murawie cały czas toczyły się starania piłkarza dotyczące wywierania jeszcze większego wpływu na ukochany klub. Podolski wszedł bowiem w posiadanie 8,3% akcji przejętych od firmy Allianz Polska.

Podolski od dłuższego czasu dążył do przejęcia większości akcji Górnika z rąk miasta, a co za tym idzie, objęcia pełnej kontroli nad klubem. Cały proces okazał się być wyjątkowo rozciągnięty w czasie, lecz 20 maja doszło do ostatecznej decyzji w tej sprawie.

To już koniec oczekiwania. Lukas Podolski ze zgodą na zakup Górnika Zabrze

Środowa sesja Rady Miasta w Zabrzu przyniosła przełom ws. dalszych losów Górnika Zabrze. Miejscy deputowani spotkali się na wniosek prezydenta Zabrza Kamila Żbikowskiego w celu przeprowadzenia głosowania dotyczącego wyrażenia zgody na sprzedaż klubu firmie LP Holding GmbH, za którą stoi Lukas Podolski.

24 z 25 radnych obecnych na sesji było jednomyślnych i wyraziło zgodę na sprzedaż Górnika. Jest to rzecz jasna pokłosiem wcześniejszych ustaleń pomiędzy Podolskim i prezydentem miasta. Według informacji "Dziennika Wschodniego" cena za pakiet akcji należących do miasta wynosi niespełna cztery miliony złotych. Formalne podpisanie umowy ma odbyć się w czwartek 21 maja.

Nie będą to jednak jedyne koszty, które Podolski będzie musiał ponieść w najbliższym czasie. Jednym z warunków transakcji jest obowiązek dokapitalizowania klubu kwotą 12,5 miliona złotych w przeciągu najbliższych trzech lat. W rękach miasta Zabrza cały czas pozostanie tzw. złotej akcji zabezpieczającej lokalizację klubu, nazwę, barwy oraz herb.

Kończący się sezon Ekstraklasy jest dla Górnika wyjątkowo udany. Klub z Zabrza po wygraniu Pucharu Polski jest już pewny gry w eliminacjach Ligi Europy. Jeżeli jednak w najbliższą sobotę Górnik wygra z Radomiakiem Radom, zapewni sobie pierwsze od 1991 roku wicemistrzostwo Polski. A to będzie oznaczało już grę w eliminacjach Ligi Mistrzów.

