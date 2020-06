W drugim piątkowym meczu Górnik Zabrze gra z Lechią Gdańsk. Czy starcie tych drużyn będzie miało aż tak dramatyczny przebieg jak ostatnie derby Trójmiasta? Dołącz do relacji na żywo i śledź przebieg meczu z Interią!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wisła Kraków. Artur Skowronek o kształcie drużyny w przyszłości. Wideo INTERIA.TV

Kliknij, aby dołączyć do relacji na żywo z meczu Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk



Relacja z meczu na urządzenia mobilne



Siedem bramek, cztery rzuty karne i walka do samego końca - tak emocjonujące spotkanie zapewniła nam Ekstraklasa już w pierwszej kolejce po przerwie spowodowanej koronawirusem. Lechia Gdańsk wygrała z Arką Gdynia 4-3 i kolejne punkty pomogłyby się jej zbliżyć do czołówki tabeli.



Górnik Zabrze również triumfował w poprzedniej kolejce. Podopieczni Marcina Brosza nie zaprosili kibiców na aż taki "rollercoaster", ale byli górą w starciu z ŁKS-em.



Ekstraklasa - wyniki, tabela strzelcy