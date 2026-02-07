Partner merytoryczny: Eleven Sports

Górnik Zabrze - Lech Poznań. Gdzie i o której obejrzeć mecz? [NA ŻYWO, TV]

Aleksy Kiełbasa

Lech Poznań zagra z Górnikiem Zabrze w 20. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Mistrz Polski będzie chciał przerwać serię czterech spotkań bez zwycięstwa w lidze, ale stadion w Zabrzu jest w tym sezonie bardzo trudny do zdobycia. O której godzinie gra Lech dzisiaj? Gdzie obejrzeć w TV mecz Górnik Zabrze - Lech Poznań? Piłka nożna. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Młody piłkarz w białym stroju przygotowujący się do podania piłki podczas meczu na stadionie, w tle rozmyci pozostali zawodnicy oraz trybuny.
Antoni Kozubal w barwach Lecha PoznańAntoni Dec Newspix.pl

Mecz Górnik Zabrze - Lech Poznań w ramach 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:15. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach CANAL+ 4K Ultra i CANAL+ Sport 3. Dostępny będzie także stream online dla abonentów serwisu CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Lech Poznań fatalnie wznowił rozgrywki PKO BP Ekstraklasy po przerwie zimowej. Mistrz Polski miał ruszyć w gonitwę za czołówką, by obronić tytuł, natomiast w dwóch meczach doznał dwóch porażek. W miniony wtorek rozegrał zaległe spotkanie 4. kolejki i przegrał z Piastem Gliwice 0:1. To oznacza, że już od czterech meczów "Kolejorz" nie potrafi wygrać w lidze, co nie tylko na ten moment oddala go od mistrzostwa, ale też wywołuje coraz większe niezadowolenie z pracy Nielsa Frederiksena wśród kibiców Lecha.

Dzisiaj w starciu z Górnikiem Zabrze o przełamanie wcale może nie być łatwo. "Górnicy" są wiceliderami, a w pierwszym meczu po powrocie do gry pokonali 2:1... Piasta Gliwice. Ponadto "twierdza w Zabrzu" w tym sezonie upadła tylko dwa razy, a raz rywale wywieźli z niej punkt. To bardzo trudny teren, a biorąc pod uwagę aktualną formę Lecha, o przełamanie może być mu ciężko.

Oba zespoły zmierzyły się już w 3. kolejce tego sezonu. Wówczas Lech Poznań triumfował przed własną publicznością 2:1. Natomiast dwa ostatnie wyjazdy "Dumy Wielkopolski" do Zabrza kończyły się wygraną 2:1 Górnika oraz remisem 0:0, co oznacza, że mistrz Polski czeka na zwycięstwo przy Roosevelta od października 2022 roku, gdy zwyciężył a jakże, 2:1.

Mecz Górnik Zabrze - Lech Poznań w ramach 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:15. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach CANAL+ 4K Ultra i CANAL+ Sport 3. Dostępny będzie także stream online dla abonentów serwisu CANAL+ Online.

