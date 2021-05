Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok. Marcin Brosz: Wygrać po dobrym meczu

​Piłkarze Górnika Zabrze zagrają w piątek u siebie z Jagiellonią Białystok o zakończenie serii siedmiu ekstraklasowych meczów bez zwycięstwa. - Chcemy nie tylko wygrać, ale też pokazać dobry, efektowny futbol - zadeklarował trener gospodarzy Marcin Brosz.

Szkoleniowiec Górnika podkreślił, że piątkowe spotkanie będzie ostatnim rozegranym na własnym stadionie w tym sezonie, stąd dodatkowa motywacja. Przyznał też, że seria bez zwycięstw spowodowała, że drużyna znalazła się w trudnej sytuacji.

- To nie są łatwe momenty, jeżeli nie potrafimy wygrać kolejnego meczu. W sporcie tak jest, że nie zawsze się zwycięża. Najważniejsza jest dlatego koncentracja na najbliższym spotkaniu. Musimy wiedzieć, jak chcemy grać. Każda dobra decyzja na boisku plus koncentracja i chęć odniesienia zwycięstwa powodują, że szansa wygranej rośnie - ocenił podczas konferencji prasowej.

Brosz pracuje w Górniku od czerwca 2016. Przejął wtedy zespół po spadku do pierwszej ligi.

- Pięć lat już tutaj pracujemy, więc różne były sytuacje. Czy ta jest najtrudniejsza - czas pokaże - nadmienił.

Pytany o pozostanie w klubie dłużej, odpowiedział, że rozmowy z zarządem Górnika na ten temat trwają.

- Jesteśmy w niełatwym momencie. To jest czas, kiedy zespół kreuje nowych liderów. Kluczowe jest, by starsi, bardziej doświadczeni zawodnicy i sztab szkoleniowy nawzajem się wspierali, szukając możliwości wyjścia z tej sytuacji. Wyjdziemy z niej i to silniejsi - zapewnił Brosz.

Górnik zajmuje przed nim 11. miejsce w tabeli, Jagiellonia ma punkt więcej i jest dziewiąta. Do końca sezonu pozostały dwie kolejki.

Początek piątkowego meczu w Zabrzu o godz. 18.