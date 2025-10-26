Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 17:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Premium, z kolei stream online będzie dostępny w platformie CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Ekstraklasa. Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok. O której godzinie? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Jagiellonia Białystok znów świetnie spisała się w Europie. "Duma Podlasia" zremisowała 1:1 na wyjeździe z RC Strasbourg, co należy uznać za bardzo dobry wynik, bowiem francuski zespół bezpośrednio przed meczem z "Jagą" zremisował w lidze z PSG 3:3.

Piłkarze Adriana Siemieńca powracają teraz do gry w PKO BP Ekstraklasie i czeka ich kolejne bardzo trudne wyzwanie, jakim bez wątpienia jest starcie z Górnikiem Zabrze. Po 12. kolejkach Białostoczanie byli liderami, natomiast Zabrzanie plasowali się na drugiej pozycji, a zatem będzie to spotkanie lidera z wiceliderem.

Jagiellonia w tym sezonie doznała tylko jednej porażki, na inaugurację 1:4 z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza i ma jak na razie o jeden mecz rozegrany mniej w lidze od Górnika. Zawodnicy Michała Gasparika aż tak dobrego bilansu nie mają, ale ich wyniki także są imponujące. "Górnicy" w 12. kolejkach odnieśli siedem zwycięstw, zanotowali trzy remisy, doznali trzech porażek i zdobyli 23 na 36 możliwych punktów do zdobycia. W ostatniej kolejce zremisowali 1:1 z Koroną Kielce, a do "Jagi" tracą ledwie "oczko".

W poprzednim sezonie oba zespoły zagrały ze sobą dwukrotnie. Najpierw Jagiellonia w Zabrzu wygrała 2:0, natomiast w rewanżu w stolicy Podlasia padł remis 1:1. Bez wątpienia ten mecz będzie jednym z dwóch hitów tej rundy PKO BP Ekstraklasy, obok starcia Legii Warszawa z Lechem Poznań.

