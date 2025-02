Gorąco w Warszawie, kibice Legii napisali do działaczy. I stawiają żądania

Na niepowodzenie w województwie śląskim zareagowali nawet działacze. I to w dość nieco nietypowy sposób. "W związku z pełną koncentracją na kwestiach sportowych zarząd klubu podjął decyzję o przełożeniu pokazu świetlnego zaplanowanego przed meczem z Puszczą Niepołomice na inny termin" - napisano w mediach społecznościowych. Został on przez sporą grupę fanów wyśmiany. Ci najwierniejsi nie zamierzali na tym poprzestać . W czwartek na profilu "Nieznanych Sprawców", zajmujących się zorganizowanym dopingiem, pojawił się mocniejszy przekaz.

Jest on owocem braku wyników oraz, zdaniem kibiców, kolejnego nieudanego okienka transferowego. "Wiemy, że takiemu klubowi jak nasz, tego typu amatorskie praktyki nie przystoją" - głosi jedno ze zdań. Następnie autorzy listu zdecydowali się wystosować jasną prośbę do osób zasiadających w gabinetach. "Apelujemy o jak najszybsze zmiany personalne, sięgnięcie do kieszeni i doprowadzenie tego wszystkiego co się dzieje do porządku" - czytamy.