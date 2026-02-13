21. seria gier w ramach PKO BP Ekstraklasy rozpoczęła się z bardzo wysokiego "C". Nie pod względem samej piłki nożnej, a tego co działo się wokół meczu inaugurującego rywalizację w tej kolejce między Radomiakiem Radom a Koroną Kielce. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2:0 dla gości.

O samym meczu mówić się jednak będzie z pewnością niewiele, wszystko z powodu tego, działo się po jego zakończeniu. Doszło do konkretnych starć, ale po kolei. Pierwsze oznaki tego, że po meczu może dojść do awantury dostaliśmy w 34. minucie. Wówczas sędzia nie wytrzymał zachowania Goncalo Feio.

Feio wyrzucony, awantura po meczu. Polała się krew

Portugalczyk miał w kierunku Daniela Stefańskiego kierować zarzuty o naturze korupcyjnej. Arbiter zdecydował więc, że Portugalczyk resztę meczu obejrzy z wysokości trybun i pokazał mu czerwoną kartkę. Jak się okazało, było to jedynie preludium do awantury, która wybuchła po meczu.

Po ostatnim gwizdku sędziego na murawę wparował kibic, który ruszył w kierunku Tamara Svetlina. Do obrony swojego kolegi z drużyny ruszyli piłkarze Korony Kielce, co sprawiło, że na murawie wybuchła awantura. Zawodnicy gości świętowali swój triumf pod pustym sektorem dla kibiców przyjezdnych.

Ten nie mógł być zapełniony przez karę, która została wcześniej nałożona. W pewnym momencie ktoś rzucił butelkę w kierunku murawy, a ta trafiła w głowę Dyrektora Marketingu i Komunikacji Korony Kielce Michała Siejaka. Polała się krew, a pracownik Korony trafił do karetki. Na boisku pojawiła się ostatecznie także policja.

Rozwiń

Goncalo Feio Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Goncalo Feio FOTO OLIMPIKNurPhotoNurPhoto via AFP AFP

Goncalo Feio ma zostać trenerem Radomiaka Radom Marcin Golba AFP

Bloki w meczu JSW Jastrzębski Węgiel - PGE GiEK Skra Bełchatów Polsat Sport