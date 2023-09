ŁKSdo meczu z Jagiellonią przystąpił już jako ostatni zespół tabeli. A to za sprawą remisu Korony z Widzewem, dzięki któremu kielczanie zrównali się punktami z łodzianami, ale mają lepszy bilans bramkowy. A to efekt tego, że piłkarze trenera Kazimierza Moskala przegrali aż sześć z ośmiu meczów w tym sezonie.