Gorąco w Legii po porażce z Widzewem. Pilne spotkanie. Wiadomo, co z Runjaicem

W niedzielę 10 marca nazwisko Kosty Runjaicia przeszło do niechlubnej części historii Legii Warszawa. Niemiec został bowiem pierwszym szkoleniowcem "Wojskowych" od 24 lat, który przegrał spotkanie z Widzewem Łódź. To w połączeniu z bardzo kiepską formą stołecznej drużyny w ostatnim czasie sprawiło, że w klubie zrobiło się gorąco. W poniedziałek miało dojść do spotkania na szczycie. Jacek Zieliński poinformował Runjaicia, jaka jest decyzja dotycząca jego przyszłości.