Gorąco po meczu Rakowa. Piszą o wielkiej przemianie zespołu Kroczka

Raków Częstochowa w ostatnich latach zdołał zbudować sobie pewną historię występów w europejskich pucharach. Miniony sezon dla "Medalików" również był w tym kontekście udany. Ekipie z Częstochowy udało się bowiem połączyć rywalizację w kraju z rywalizacją międzynarodową.

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Udział w Lidze Konferencji Europy dla Rakowa zakończył się dopiero na 1/8 finału. Dobre wyniki w Europie sprawiły, że poprawiła się sytuacja PKO BP Ekstraklasy w rankingu UEFA. To z kolei sprawia, że nasze zespoły na papierze mają nieco łatwiejszą drogę do występów w Europie.

Przemiana Rakowa w meczu z Maltańczykami. Doceniona

Raków w drugiej rundzie eliminacji do LKE mierzył się na własnym stadionie z maltańską Valettą. Gospodarze zaczęli źle, do przerwy przegrywali 0:1. Na całe szczęście druga połowa w ich wykonaniu była zdecydowanie lepsza, co ostatecznie pozwoliło Rakowowi wygrać 3:1. Przemiana zespołu Dawida Kroczka nie przeszła bez echa w Internecie.

"Długo Raków się rozkręcał i pierwsza połowa do zapomnienia. Najważniejsza zaliczka przed rewanżem" - napisał Kamil Gieroba.

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"To, jaką przemianę przeszedł Raków od pierwszej bramki, zasługuje na dużą pochwałę Od kapitalnego wbiegnięcia Koczergina, przez finisz Emreliego, ożywienie gry po wejściu Pieńki czy Otieno, przebudzenie Makucha, aż do gola Svarnasa. Szapo ba, bo nie wierzyłem w taki comeback" - wtóruje mu Michał Wawrzyniak.

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"dobrze, że Raków się wykaraskał z kłopotów i odkręcił wynik na taki raczej spokojny pod kątem rewanżu i szczere wyrazy szacunku dla redaktora Borka - taka sama pasja, zajawka kilka dni temu w finale MŚ, co dziś w meczu eliminacji LKE z klubem z Malty - on kocha tę robotę" - skomentował Andrzej Cała.

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"Dobrze, że Raków to odkręcił. Teraz GieKSa" - podsumował krótko Jakub Seweryn.

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Jonatan Braut Brunes Emilia Krawczyk East News





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