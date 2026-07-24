Gorąco po debiucie Wieczystej. Grzmią o skandalicznych decyzjach

Wieczysta Kraków od rozpoczęcia ambitnego projektu za cel obrała sobie awans do rozgrywek PKO BP Ekstraklasy. Ten udało się osiągnąć po sezonie 2025/2026. Wieczysta awansowała na najwyższy poziom rozgrywkowy w naszym kraju po wygraniu swojej ścieżki barażowej.

Szczęsny wraca do składu Barcelony. Eksperymentalny skład Flicka

Beniaminek przed startem sezonu dokonał oczywiście znaczących wzmocnień, aby powalczyć o dobry wynik także w Ekstraklasie. W pierwszym meczu rundy jesiennej Wieczystą czekał wyjazd. Podopieczni Kazimierza Moskala rozpoczęli rywalizację o ligowe punkty od starcia z Radomiakiem w Radomiu.

Porażka Wieczystej w cieniu skandalu. Eksperci zgodni

Tych nie udało się jednak zdobyć. Wieczysta przegrała 1:2. Mecz kończyła w dziesiątkę, a zdaniem ekspertów powinna w dziewiątkę. Na drugą żółtą kartkę już w 23. minucie zasłużył bowiem Duje Dujmović, który w dobrze zapowiadającej się akcji sfaulował mijającego go Rafała Wolskiego.

Trzy gole i czerwona kartka w historycznym meczu Wieczystej. Show w Radomiu

"Pierwszy poważny błąd sędziowski w tym sezonie Ekstraklasy odhaczony w 23. minucie. Wygląda na to, że Duje Dujmović z Wieczystej już powinien być pod prysznicem" - ocenił Wojciech Piela.

Rozwiń

"Duje Dujmović powinien zakończyć debiut w Ekstraklasie i Wieczystej po 25 minutach po dwóch żółtkach. Sędzia mu darował, Kazimierz Moskal nie daruje: posłał do szybkiej rozgrzewki rezerwowych, zapowiada się na zmianę" - wtórował mu Szymon Janczyk.

Rozwiń

"Co to za Paredes w obronie Wieczystej?" - zapytał ironicznie Michał Zachodny, nawiązując do poczynań Argentyńczyka na mundialu.

Rozwiń

Christopher Lungoyi Marcin Golba AFP





Nikola Grbić: Ukraina nie jest na poziomie Włoch, USA czy Japonii, ale nie możemy jej nie doceniać. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport