Gorąco po debiucie Wieczystej. Grzmią o skandalicznych decyzjach

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Wieczysta Kraków nie zaliczy historycznego debiutu w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy do udanych. Na start swojej przygody w najwyższej polskiej klasie rozgrywkowej ekipa beniaminka przegrała 1:2 z Radomiakiem. Jakby tego było mało w meczu nie zabrakło kontrowersji. Według wielu ekspertów w 23. minucie czerwoną kartkę powinien obejrzeć Dujmović. "Co to za Paredes w obronie Wieczystej?" - zapytał ironicznie Michał Zachodny.

Duje Dujmović
Duje DujmovićPiotr PolakPAP

Wieczysta Kraków od rozpoczęcia ambitnego projektu za cel obrała sobie awans do rozgrywek PKO BP Ekstraklasy. Ten udało się osiągnąć po sezonie 2025/2026. Wieczysta awansowała na najwyższy poziom rozgrywkowy w naszym kraju po wygraniu swojej ścieżki barażowej.

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Beniaminek przed startem sezonu dokonał oczywiście znaczących wzmocnień, aby powalczyć o dobry wynik także w Ekstraklasie. W pierwszym meczu rundy jesiennej Wieczystą czekał wyjazd. Podopieczni Kazimierza Moskala rozpoczęli rywalizację o ligowe punkty od starcia z Radomiakiem w Radomiu.

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Tych nie udało się jednak zdobyć. Wieczysta przegrała 1:2. Mecz kończyła w dziesiątkę, a zdaniem ekspertów powinna w dziewiątkę. Na drugą żółtą kartkę już w 23. minucie zasłużył bowiem Duje Dujmović, który w dobrze zapowiadającej się akcji sfaulował mijającego go Rafała Wolskiego.

Trzy gole i czerwona kartka w historycznym meczu Wieczystej. Show w Radomiu

"Pierwszy poważny błąd sędziowski w tym sezonie Ekstraklasy odhaczony w 23. minucie. Wygląda na to, że Duje Dujmović z Wieczystej już powinien być pod prysznicem" - ocenił Wojciech Piela.

"Duje Dujmović powinien zakończyć debiut w Ekstraklasie i Wieczystej po 25 minutach po dwóch żółtkach. Sędzia mu darował, Kazimierz Moskal nie daruje: posłał do szybkiej rozgrzewki rezerwowych, zapowiada się na zmianę" - wtórował mu Szymon Janczyk.

"Co to za Paredes w obronie Wieczystej?" - zapytał ironicznie Michał Zachodny, nawiązując do poczynań Argentyńczyka na mundialu.

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Trzy gole i czerwona kartka w historycznym meczu Wieczystej. Show w Radomiu

Łukasz Olszewski
Łukasz Olszewski
Piłkarz w żółtej koszulce z numerem 88 i czarnych szortach opuszcza teren boiska przez bramę, w tle metalowe ogrodzenie i osoba w kurtce z żółtą kamizelką.
Christopher LungoyiMarcin GolbaAFP


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