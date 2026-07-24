Gorąco po debiucie Wieczystej. Grzmią o skandalicznych decyzjach
Wieczysta Kraków nie zaliczy historycznego debiutu w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy do udanych. Na start swojej przygody w najwyższej polskiej klasie rozgrywkowej ekipa beniaminka przegrała 1:2 z Radomiakiem. Jakby tego było mało w meczu nie zabrakło kontrowersji. Według wielu ekspertów w 23. minucie czerwoną kartkę powinien obejrzeć Dujmović. "Co to za Paredes w obronie Wieczystej?" - zapytał ironicznie Michał Zachodny.
Wieczysta Kraków od rozpoczęcia ambitnego projektu za cel obrała sobie awans do rozgrywek PKO BP Ekstraklasy. Ten udało się osiągnąć po sezonie 2025/2026. Wieczysta awansowała na najwyższy poziom rozgrywkowy w naszym kraju po wygraniu swojej ścieżki barażowej.
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Beniaminek przed startem sezonu dokonał oczywiście znaczących wzmocnień, aby powalczyć o dobry wynik także w Ekstraklasie. W pierwszym meczu rundy jesiennej Wieczystą czekał wyjazd. Podopieczni Kazimierza Moskala rozpoczęli rywalizację o ligowe punkty od starcia z Radomiakiem w Radomiu.
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Tych nie udało się jednak zdobyć. Wieczysta przegrała 1:2. Mecz kończyła w dziesiątkę, a zdaniem ekspertów powinna w dziewiątkę. Na drugą żółtą kartkę już w 23. minucie zasłużył bowiem Duje Dujmović, który w dobrze zapowiadającej się akcji sfaulował mijającego go Rafała Wolskiego.
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"Pierwszy poważny błąd sędziowski w tym sezonie Ekstraklasy odhaczony w 23. minucie. Wygląda na to, że Duje Dujmović z Wieczystej już powinien być pod prysznicem" - ocenił Wojciech Piela.
"Duje Dujmović powinien zakończyć debiut w Ekstraklasie i Wieczystej po 25 minutach po dwóch żółtkach. Sędzia mu darował, Kazimierz Moskal nie daruje: posłał do szybkiej rozgrzewki rezerwowych, zapowiada się na zmianę" - wtórował mu Szymon Janczyk.
"Co to za Paredes w obronie Wieczystej?" - zapytał ironicznie Michał Zachodny, nawiązując do poczynań Argentyńczyka na mundialu.