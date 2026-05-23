Przed ostatnią kolejką Cracovia była niemal najsłabszą drużyną rundy rewanżowej, a gorzej od niej punktował tylko pierwszy spadkowicz - Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Fatalna wiosna była wypadkową zawirowań podczas zmian właścicielskich, a także późniejszego zamieszania z trenerem Luka Elsnerem. Ostatecznie Słoweniec pożegnał się z "Pasami", a najwyższą klasę rozgrywkową przy Kałuży miał ratować Bartłomiej Grzelak.

Szkoleniowiec blisko wykonania zadania był w przedostatniej kolejce, ale jego piłkarze roztrwonili dwubramkową przewagę w spotkaniu z Motorem Lublin (3:3) i remis sprawił, że do ostatniej kolejki musieli drżeć o utrzymanie. Pozostanie w Ekstraklasie dawał im już punkt z Koroną Kielce, ale w razie porażki musieli patrzeć na rywali.

Nie minęła druga minuta, a przy Kałuży nasłuch na inne stadiony zdecydowanie się zintensyfikował. Powód? Korona Kielce prowadziła po bramce Tamara Svetlina. Słoweniec wbiegł przed pole karne gospodarzy, a że nikt nie kwapił się z atakiem, to zdecydował się uderzyć z ponad 20 metrów i pokonał Sebastiana Madejskiego.

Na stadionie Cracovii zrobiło się bardzo nerwowo, ale tylko przez cztery minuty. Wówczas to piłkę otrzymał Kahveh Zahiroleslam i minął bramkarza, następnie jeden z obrońców nie zdołał wybić mu piłki i napastnik "Pasów" skierował futbolówkę do pustej bramki.

Do przerwy to były jedyne celne uderzenia obu zespołów. Cracovia przeważała, trener gości Jacek Zieliński już po pół godzinie ściągnął dwóch zawodników, ale wynik nie zmieniał się.

Cracovia. Szczęśliwe zakończenie burzliwego sezonu

W drugiej połowie Cracovia miała przewagę, ale niewiele z tego wynikało. Sytuacji było jak na lekarstwo, a kibice z każdą minutą tracili cierpliwość, czego wyraz dawali w niewybredny sposób.

Ostatecznie jednak "Pasy" dopięły swego i po burzliwym sezonie pozostają w Ekstraklasie.

PJ

Statystyki meczu Cracovia 1 - 1 Korona Kielce Posiadanie piłki 42% 58% Strzały 9 6 Strzały celne 1 2 Strzały niecelne 5 4 Strzały zablokowane 3 0 Ataki 65 88





Kamil Semeniuk: Nigdy nie wyobrażałem sobie, że znajdę się w Alei Gwiazd Siatkówki Polsat Sport