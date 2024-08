Goncalo Feio w tarapatach. UEFA wkracza do akcji. "Przyniósł wstyd piłce nożnej"

Goncalo Feio ma kłopoty. Trener Legii Warszawa po meczu z Broendby zachował się kontrowersyjnie. Wystawił w kierunku trybun, na których zasiadali kibice duńskiej drużyny, dwa środkowe palce, a poza tym podszedł do ławki rywali nie po to, by im podziękować, ale w celu poniżenia, jak mówił później trener gości. Feio się bronił, a zareagować postanowiła UEFA. Zarzuty mogą sprawić, że trener warszawskiej drużyny będzie miał sporo kłopotów.