Goncalo Feio nie utrzymał nerwów na wodzy w symbolicznym meczu. Legia musiała interweniować

Zwycięstwo nad Betisem to nie wszystko. Feio wciąż niepewny zachowania posady

Wrzesień był dla "Wojskowych" wybitnie nieudany. Po efektownym zwycięstwie nad Motorem Lublin (5:2) przyszła niezwykle bolesna seria. Porażka z Rakowem Częstochowa, przegrana w Szczecinie z Pogonią i remis z Górnikiem Zabrze to rezultat absolutnie niesatysfakcjonujący nikogo przy Łazienkowskiej. W tym samym czasie piłkarze Lecha Poznań punktowali aż miło i obecnie mają aż dziesięć "oczek" przewagi nad rywalami ze stolicy. Nic dziwnego, że po takiej serii pojawiły się doniesienia o możliwej utracie posady przez Feio. Zwłaszcza, że 34-latek nie pomagał sobie swoim charakterem. Wystarczy wspomnieć jego wulgarne gesty przeciwko kibicom Broendby IF w eliminacjach do europejskich pucharów. W czwartek doszło jednak do wydarzenia wyjątkowego. Legia pokonała u siebie faworyzowany Real Betis, a do tego zrobiła to w bardzo dobrym stylu, choć strzeliła zaledwie jedną bramkę. Wydawać by się mogło, że sukces takiej skali powinien uspokoić sytuację Portugalczyka, tak jednak nie jest. Poinformował o tym Piotr Kamieniecki.