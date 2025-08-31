Partner merytoryczny: Eleven Sports

Gol, wstrzymany mecz, a potem to. Wielki jubileusz. Kibice tylko na to czekali

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

To było niezwykle udane, niedzielne popołudnie dla sympatyków Jagiellonii. Nie dość, że podopieczni trenera Adriana Siemieńca pokonali w 7. kolejce PKO BP Ekstraklasy 2:0 Lechię Gdańsk, to jeszcze dodatkową okazję do radości dał im Jesus Imaz, strzelając swojego setnego gola w barwach białostockiego klubu. Nazwisko Hiszpana było fetowane na trybunach, a sam zawodnik zaprezentował wszystkim okolicznościową koszulkę.

Jesus Imaz świętujący swój jubileusz w meczu z Lechią
Jesus Imaz świętujący swój jubileusz w meczu z LechiąKAMIL SWIRYDOWICZ / CYFRASPORTNewspix.pl

Kibice Jagielloni czekali w niedzielę na dwie rzeczy - po pierwsze wygraną swojej drużyny w meczu z Lechią, a po drugie na setną bramkę Jesusa Imaza w barwach ich ukochanego klubu. Już w okolicach 11. minuty - to rzecz jasna nawiązanie do numeru, z którym występuje Hiszpan - fani fetowali swojego ulubieńca, który w ostatnim meczu z Radomiakiem dołączył do "Klubu 100" w Ekstraklasie, skandując jego nazwisko.

Jako pierwszy ucieszył ich jednak Dimitris Rallis, który świetnym strzałem głową pewnie wykończył centrę Norberta Wojtuszka, zapewniając gościom prowadzenie w 27. minucie.

Po tym golu piłkarze mieli chwilę czasu na to, by napić się wody i wymienić uwagami ze swoimi szkoleniowcami. Sędzia Piotr Rzucidło czekał jednak nie tylko na to, by uzupełnili płyny, lecz przede wszystkim na rozproszenie gęstego dymu lecącego z trybun, który przysłonił murawę.

Pierwsza odsłona meczu mogła zakończyć się w różny sposób, bo na kilka minut przed upływem regulaminu czasu gry Lechia miała świetną okazję do wyrównania, lecz Sławomir Abramowicz stanął na wysokości zadania - i to dosłownie - po strzale głową pod poprzeczkę Tomasa Bobceka.

Jagiellonia wygrywa, Jesus Imaz świętuje wyjątkowy jubileusz

Niewykorzystana sytuacja zemściła się w 43. minucie, gdy Alejandro Pozo nawinął obrońcę, łamiąc akcję do środka, po czym zagrał do Jesusa Imaza. Nie było to w pełni optymalne podanie perspektywy Hiszpana, bo piłka odbijała się od murawy. Ale mimo to 34-latek spisał się perfekcyjnie, trafiając w górny róg bramki.

To był idealny gol, by uczcić swój wielki jubileusz, który sam zawodnik spuentował, prezentując założoną pod meczowy trykot okolicznościową koszulkę z podziękowaniami.

W drugiej połowie spotkania wynik nie uległ już zmianie, ale trener Adrian Siemieniec i jego piłkarze i tak mogli odhaczyć kolejne zadanie jako w pełni wykonane.

Po bolesnej porażce 0:4 z Termalicą na inaugurację, w czterech kolejnych meczach Jagiellonia wywalczyła komplet punktów i teraz zrównała się z drugim w tabeli Górnikiem Zabrze (obie ekipy mają na koncie po 12 punktów), choć rozegrała o dwa spotkanie mniej.

Porażka w Białymstoku to natomiast kolejny bolesny cios dla Lechii, która zaczęła sezon z pięcioma ujemnymi punktami. Teraz jej licznik wynosi zero "oczek". Gdańszczanie wciąż bezskutecznie próbują więc wydostać się z dna tabeli, a przerwa reprezentacyjna może stanowić dla nich moment wytchnienia.

PKO Ekstraklasa
7 kolejka
31.08.2025
17:30
Zakończony
Dimitris Rallis
27'
Jesus Imaz
43'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Jagiellonia Białystok
Lechia Gdańsk
Rezerwowi
Sporting – Porto: Gol stadiony świata + błąd Bednarka (Eleven Sports) Eleven SportsEleven Sports
Trzech piłkarzy w żółto-czerwonych strojach obejmuje się i świętuje zdobycie gola na stadionie, w tle widoczni kibice na trybunach.
Jagiellonia Białystokfot. Wojciech Wojtkielewicz/Polska Press/East NewsEast News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja